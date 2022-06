Regionalfussball Hochspannung in der Schlussrunde: So schafft Zweitligist Wattwil Bunt am Samstag den Ligaerhalt Die meisten Vereine wissen bereits, welcher Liga sie in der nächsten Spielzeit angehören. Andere müssen bis zur letzten Sekunde zittern. Zu ihnen gehören die 2.-Liga-Fussballer aus Wattwil. Sie benötigen am Samstag einen Sieg mit möglichst wenig Verwarnungen.

Wollen sich die Wattwiler (am Boden Haxhi Shala) nicht in der 3. Liga wiederfinden, benötigen sie am Samstag gegen Linth 04 2 drei Punkte. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Saison 2021/2022 der regionalen Fussballer endet an diesem Wochenende. Es ist die erste nach zwei Coronajahren, in der alle Runden vollständig gespielt werden konnten.

2. Liga, Gruppe 2: Hochspannung am Tabellenende

In der Gruppe 2 der 2. Liga ist es unter der Woche am Tabellenende noch etwas komplizierter geworden. Weil Uzwil 2 am Pfingstmontag beim Sieg gegen Henau mit Yanis Uetz einen Spieler einsetzte, der in der Rückrunde schon fünf Spiele in der 1. Mannschaft bestritten hat, sind dem vermeintlichen Sieger drei Punkte aberkannt und Henau zugeschlagen worden (Forfait-Sieg).

Und entgegen anders lautender Meldungen bleibt es bei diesen drei Punkten, denn ein weiterer Rekurs zum Spiel der Uzwiler in Rapperswil-Jona vom 29. Mai kann nicht mehr eingereicht werden, weil die Frist dafür verstrichen ist.

Dadurch präsentiert sich die Ausgangslage am Tabellenende vor der Schlussrunde wie folgt: Platz 12, Sirnach 12 Punkte, steht als Absteiger fest, Platz 11, Schmerikon, 23 Punkte, 89 Strafpunkte, Platz 10, Wattwil Bunt, 23 Punkte, 87 Strafpunkte, Platz 9, Henau, 26 Punkte, 85 Strafpunkte.

Für Wattwil Bunt geht es im Heimspiel gegen Linth 04 zuerst darum, möglichst einen Sieg ohne Verwarnungen einzufahren. Jede gelbe oder gar rote Karte könnte sich fatal auswirken, weil Wattwil Bunt zurzeit nur um zwei Strafpunkte besser dasteht als Schmerikon. Es könnte sogar sein, dass die Entscheidung erst nach Konsultation der Schiedsrichterrapporte fällt.

Sollte gar der aussergewöhnliche Fall eintreten und zwei oder mehrere Teams hätten die gleiche Anzahl Punkte und Strafpunkte, käme die Tordifferenz und anschliessend die Anzahl erzielter Tore zum Tragen. Wie bei den Strafpunkten hätte Wattwil Bunt gegenüber Schmerikon auch hier die Nase vorn.

Henau könnte theoretisch zwar auch noch absteigen, hat aber zurzeit bei den Punkten, den Strafpunkten, der Tordifferenz und den erzielten Toren die besseren Werte als die Konkurrenten. Deshalb ist davon auszugehen, dass der zweite Absteiger nebst Sirnach entweder Schmerikon oder Wattwil Bunt heisst.

2. Liga inter: Ein Absteiger wird noch gesucht

Kreuzlingen steht als Aufsteiger in die 1. Liga bereits fest. Wer die Thurgauer nach oben begleitet, ermittelt das Trio Weesen (49 Punkte), die SV Schaffhausen (48 Punkte) und Red Star ZH (46 Punkte). Weil Weesen auch den besten Wert in der Fairnesswertung aufweist, gehen sie mit Vorteilen in die Schlussrunde.

Nicht mehr in die Entscheidung eingreifen kann Bazenheid. Die Mannschaft empfängt Chur 97 und könnte sich in der Tabelle allenfalls noch auf Position 5 verbessern. Viel wichtiger ist hingegen das Cupspiel in einer Woche in Ibach, in dem es um den Einzug in die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups geht.

3. Liga, Gruppe 3: Alle Entscheide sind gefallen

Flawil steht als Aufsteiger in die 2. Liga regional bereits fest. Die Liga in die andere Richtung verlassen müssen Rorschach-Goldach 2 und Rorschacherberg. Die Toggenburger Vertreter Bütschwil (zu Hause gegen Brühl 2) und Neckertal-Degersheim (in Wittenbach) können die 22. Runde ziemlich entspannt angehen. Alle Spiele der 3. Liga werden erst am Sonntag angepfiffen.

Frauen, 2. Liga: Hochspannung um den Aufstieg

Widnau hat in der Elfergruppe sein Pensum schon hinter sich und liegt in der Tabelle einen Punkt vor Thusis/Cazis. Nun bietet sich den Bündnerinnen am Sonntag um 11 Uhr im Heimspiel gegen Au-Berneck mit einem Sieg die Gelegenheit, Widnau noch auf der Ziellinie abzufangen.

Für Bütschwil geht es bei Rapperswil-Jona 2 darum, Platz 3 zu verteidigen. Um ganz sicherzugehen, braucht es einen Zähler. Ebnat-Kappel seinerseits möchte die Saison mit einem Erfolgserlebnis gegen Absteiger Linth-Schwanden abschliessen und die acht Spiele anhaltende Negativserie beenden.