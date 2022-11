Noch nicht abgeschlossen hat die Vorrunde der FC Bazenheid. Der Tabellensechste in der Gruppe 5 der 2. Liga inter hat einen Lauf und möchte am Samstagnachmittag in Uster den fünften Sieg in Serie realisieren. Die Zürcher, notabene Aufsteiger, sind allerdings nicht zu unterschätzen. Zuletzt lagen sie beim souveränen Spitzenreiter Balzers mit 2:1 in Führung, ehe sie sich nach zwei späten Gegentoren knapp mit 2:3 geschlagen geben mussten. (bl)