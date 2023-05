Gutes Wochenende der Frauen: FF Toggenburg gewinnt in Frauenfeld - Ebnat-Kappel holt bei Ems einen Punkt

Beide Toggenburger Frauenteams in der 2. Liga mussten am Wochenende auswärts antreten. Während FF Toggenburg mit neuer Führung in Frauenfeld 2:1 siegte, sicherte sich Ebnat-Kappel beim 2:2 im Bündnerland einen Zähler.