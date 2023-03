Regionalfussball Gelungener Rückrundenauftakt: Bazenheid bezwingt Thalwil – Wil 2 holt in Chur in Unterzahl einen wichtigen Punkt Am Wochenende ist in der 2. Liga Interregional die erste Frühjahrsrunde über die Bühne gegangen. Bazenheid gewann dabei auf dem Flawiler Kunstrasen gegen Thalwil mit 3:1. Der Wiler Nachwuchs holte sich beim 2:2 in Chur dank einem Tor in der Nachspielzeit einen verdienten Punkt.

Roman Scardanzan (links oben) erzielt an Freund und Feind vorbei mit dem Kopf das 1:0 für Bazenheid. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Ausflug auf den Flawiler Kunstrasen hat den Bazenheidern gutgetan. Durch den 3:1-Sieg am Sonntagnachmittag gegen Thalwil klettern sie in der Tabelle der Gruppe 5 der 2. Liga Interregional auf Platz 2.

Einmal in Führung, waren die drei Punkte nie mehr gefährdet. Die Heimelf zeigte sich im ersten Spiel nach der langen Winterpause äusserst stilsicher.

Der Sportchef vertritt den Trainer

Weil Trainer Daniel Bernhardsgrütter gesperrt war, vertrat ihn Sportchef Dejan Baumann an der Seitenlinie. Was der Trainer dann aus der Ferne zu sehen bekam, dürfte ihn befriedigt haben. Sein Team kam lediglich in der Startphase zweimal in Bedrängnis, ansonsten legte es einen starken Auftritt hin. Auch die Defensive, die gegen den gleichen Gegner in der Vorrunde dreimal patzte, weshalb es vor acht Monaten nur zu einem 3:3 reichte.

Besser machten es die Bazenheider am Sonntag, vor allem der überragende Roman Scardanzan. Nach 28 Minuten traf er nach einem Cakir-Eckball mit dem Kopf zum 1:0. Zwei Minuten später schloss er seinen Alleingang mit einem Flachschuss zum 2:0 ab. Als kurz darauf Memic mit einem Freistoss das 2:1 erzielte, sein Schuss wurde unhaltbar für Aziri abgefälscht, kam nochmals etwas Spannung auf. Die Zürcher waren aber zu harmlos, um die St.Galler effektiv unter Druck setzen zu können.

Pentrelli sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel dauerte es gerade einmal vier Minuten, dann war der Zweitore-Vorsprung wieder hergestellt. Jungblut spielte einen perfekten Pass auf Pentrelli, der Thalwils Schlussmann überlistete und auf 3:1 erhöhte. Als Kuka in der Endphase nach einer Tätlichkeit an Ott vorzeitig unter die Dusche durfte, wäre sogar noch ein höherer Bazenheid Sieg möglich gewesen. Sportchef und Temporär-Trainer Dejan Baumann zog trotzdem ein positives Fazit: «Ausser in der Anfangsphase waren wir das klar bessere Team und haben uns die drei Punkte verdient.»

Wil 2 holt in Chur einen Punkt

Zum Auftakt der Rückrunde musste Wil 2 beim Tabellendritten Chur antreten und holte sich beim 2:2 einen wichtigen Punkt. Trainer Fabinho freute sich vor allem deshalb darüber, weil seine Mannschaft in den letzten 25 Minuten nach einer gelb/roten Karte nur noch zu zehnt auf dem Platz stand. Dazu sagte er: «Wir haben bis zuletzt gekämpft und sind in der Nachspielzeit mit dem Ausgleich belohnt worden.»

Die Partie war schon nach sechs Minuten lanciert, als Rhiner für die Einheimischen das 1:0 gelang. Nach gut einer halben Stunde setzte Aristotelis Skortidis zu einem gekonnten Sololauf an und erzielte das 1:1. Nach dem Platzverweis für die Wiler im Verlaufe der zweiten Halbzeit schaltete Chur einen Gang höher und schoss eine knappe Viertelstunde vor dem Abpfiff durch Radojcic das 2:1. Donart Asani war es dann, der die Wiler mit dem späten Ausgleich doch noch jubeln liess.

Für die Wiler geht es am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Rapperswil-Jona 2 weiter. Gegen den Drittletzten der Tabelle könnte sich die Fabinho-Elf mit einem Vollerfolg vorentscheidend aus der Gefahrenzone absetzen.