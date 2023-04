Regionalfussball Geburtstags- und Ostergeschenk: Die Ebnat-Kappler Frauen bezwingen Flums-Walenstadt und stehen nach 2019 zum zweiten Mal im Ostschweizer Cupfinale Der Reihe nach Buchs, Altstätten und FF Toggenburg räumten die Ebnat-Kappler Frauen im Cup aus dem Weg. Als letztes Hindernis wartete auf den Zweitligisten am Ostermontag Drittligist Flums-Walenstadt. Die Toggenburgerinnen gewannen mit 4:2, mussten aber hart um den Finaleinzug kämpfen.

Der Jubel ist gross: Die Ebnater Frauen stehen zum zweiten Mal nach 2019 im Cupfinale des Ostschweizer Fussballverbandes. Bild: Beat Lanzendorfer

Als der 4:2-Auswärtssieg der Ebnat-Kappler Frauen beim unterklassigen Flums-Walenstadt feststand, lagen sich alle in den Armen.

Die 90 Minuten hatten Kraft gekostet – und Nerven. Zwischendurch mussten sich die Spielerinnen und die mitgereisten Fans wie im falschen Film vorgekommen sein, denn nach zwanzig Minuten schien die Sache eigentlich gelaufen.

Siri Bucherini stand oft im Mittelpunkt

Die erste und letzte Szene des Spiels gehörte der Ebnater Spielführerin Siri Bucherini. Als sie nach 90 Minuten im Strafraum unsanft von den Beinen geholt wurde, entschied der Unparteiische auf Elfmeter. Die Gefoulte nahm selber Anlauf, scheiterte aber an Torfrau Sarah Röder. Den Nachschuss hämmerte Bucherini dann über das Tor. Es wäre der dritte Treffer von ihr gewesen, die ansonsten eine überragende Vorstellung ablieferte.

Siri Bucherini (links) war kaum vom Ball zu trennen und krönte ihre gute Leistung mit zwei Toren. Bild: Beat Lanzendorfer

Zurück zur ersten Szene: Nach knapp vier Minuten setzte sie sich gleich gegen mehrere Gegenspielerinnen durch und schloss kaltblütig zum 0:1 ab. Kaum vier Zeigerumdrehungen später wurde sie von Selin Roth perfekt angespielt und markierte das 0:2.

Als Selin Roth nach 18 Minuten das 0:3 gelang, meinte ein Toggenburger Fan an der Seitenlinie: «Ich denke, in der Halbzeit kann ich die Rückfahrt in Angriff nehmen, dann ist das hier entschieden.» Er sollte sich täuschen. Zwar kamen Flavia Cemin und Amira Baumgartner zu weiteren Grosschancen, statt 0:4 oder gar 0:5 stand es bei Halbzeit aber nur 1:3.

Auf sie ist Verlass: Selin Roth (am Ball) schoss wie üblich ihren obligaten Treffer, hatte aber noch weitere Möglichkeiten auf dem Fuss. Bild: Beat Lanzendorfer

Praktisch mit dem Pausenpfiff gelang Kim Danner vom Elfmeterpunkt der Anschlusstreffer. Dionne Kauf, die in den ersten 45 Minuten zwischen den Pfosten stand, weil Noemi Strasser aus beruflichen Gründen später zur Mannschaft stiess, wehrte den ersten Versuch noch ab. Beim zweiten war sie dann machtlos, obwohl sie mit den Fingern noch dran war.

Das grosse Zittern beginnt

Nach Wiederbeginn war die Ebnater Souveränität wie weggespült. Als Jennifer Wildhaber Mollet nach 57 Minuten das 2:3 gelang, wurde es teilweise sogar hektisch. Die Gemüter beruhigten sich erst mit dem 4:2 von Amira Baumgartner. Stark, wie sie sich nach 68 Minuten links durchsetzte und den Ball wuchtig im gegnerischen Gehäuse unterbrachte. Die Schlussphase gehörte dann mehrheitlich wieder den Gästen – Tore sollten aber keine mehr fallen.

Amira Baumgartner sorgte mit dem 4:2 im Verlaufe der zweiten Halbzeit für die Vorentscheidung. Bild: Beat Lanzendorfer

Trainer Lorenzo Simonetti, der seinen 42. Geburtstag feierte und den Sieg als Geschenk dankend annahm, zeigte sich nach Spielschluss überglücklich: «Wir haben in der ersten Halbzeit einen überzeugenden Auftritt hingelegt, mussten danach aber dem hohen Tempo Tribut zollen.» Er begründete dies damit, weil es für seine Mannschaft der erste Ernstkampf auf Rasen in diesem Jahr war. «Zum Schluss hat uns deshalb die Kraft gefehlt.»

Im Endspiel wartet Widnau

Im Cupfinale, das am 14. Mai in Mels stattfindet, bekommen es die Toggenburgerinnen mit Widnau zu tun. Die Rheintalerinnen, Spitzenreiter in der 2. Liga, haben sich ebenfalls am Ostermontag mit 5:2 gegen Uzwil durchgesetzt. Bei Halbzeit lagen sie noch mit 1:2 hinten, konnten das Blatt aber mit vier Toren in den zweiten 45 Minuten noch wenden.