Regionalfussball Fussball vor und während der Ostertage: Für diverse Toggenburger Fussballteams stehen in den kommenden Tagen Ernstkämpfe auf dem Programm Von der geplanten Osterpause können nicht alle Mannschaften profitieren. Weil das Wetter bisher vor allem am Wochenende nicht mitspielte, wurden diverse Spiele neu angesetzt. So sieht das Programm aus.

Die in Schwarz gekleideten Neckertaler starten das Osterprogramm mit ihrem Auftritt am Mittwochabend in Appenzell. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer als Vertreter der 2. Liga interregional im kommenden Sommer einen Grossen herausfordern will, muss vorgängig drei Cup-Runden überstehen und benötigt bei der anschliessenden Auslosung etwas Losglück. Die erste Hürde haben die Bazenheider bereits erfolgreich gemeistert, indem sie Chur 97 aus dem Weg räumten.

Mit Weesen, dem Leader der Gruppe 6, haben die Toggenburger in der zweiten Runde am Donnerstagabend aber ein anderes Kaliber vor der Brust. Dass die Aufgabe nicht unlösbar ist, zeigte das Meisterschaftsspiel in der Vorrunde. Die Bazenheider kassierten in Weesen eine ärgerliche 0:1-Niederlage, wobei der Gegentreffer erst kurz vor Spielende gefallen ist.

Bei den Wattwilern (2.) stellte der Cup-Wettbewerb bisher eher ein Nebenprodukt dar. Mittlerweile ist die Mannschaft aber im Ostschweizer Cup bis ins Halbfinale vorgestossen. Dort empfangen die Toggenburger am Mittwochabend auf dem Bütschwiler Kunstrasen Herisau (2.). Der Sieger bekommt es im Endspiel am 22. Mai entweder mit Bischofszell oder Henau zu tun. Wer dieses gewinnt, darf im Sommer mit einem Traumlos spekulieren.

Für die Wattwiler geht es in der Meisterschaft bereits am Dienstag nach Ostern weiter. Wiederum in Bütschwil bestreiten sie das Nachtragsspiel gegen Uzwil 2.

In der 3. Liga, Gruppe 3, sind in beiden Nachtragsspielen Toggenburger involviert. Neckertal-Degersheim reist am Mittwochabend nach Appenzell. Während der Gastgeber noch Punkte benötigt, um sich in die sichere Zone abzusetzen, kann die Danuser-Elf als Tabellenfünfter die Sache entspannt angehen.

Ohne Sorgen sind auch Bütschwil und Zuzwil. Im direkten Vergleich am Donnerstagabend könnten die Bütschwiler mit einem Sieg punktemässig zum Gegner aufschliessen.