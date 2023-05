Regionalfussball FF Toggenburg reitet auf einer Erfolgswelle und bezwingt Triesen mit 5:3 – die Ebnat-Kappler Frauen hingegen kassieren den dritten Nuller in Serie Im letzten Heimspiel der Saison wollten sich die Frauen von FF Toggenburg mit einem positiven Resultat von den Fans verabschieden. Beim Sieg gegen den Tabellendritten Triesen ist dies eindrücklich gelungen. Die Ebnat-Kappler Frauen ihrerseits finden den Tritt nicht mehr und verlieren auch gegen Uzwil mit 0:2.

Diana Brändle (rechts) ist nach ihrer Verletzung definitiv zurück. Beim 5:3-Sieg gegen Triesen war sie die Torschützin zum 1:0. Bild: Beat Lanzendorfer

Nach 21 Minuten wähnten sich die Spielerinnen des FC Triesen im falschen Film. Sie versanken ab der 12. Minute in einen Tiefschlaf und kassierten innerhalb von neun Zeigerumdrehungen vier Gegentore.

Den Anfang machte Diana Brändle, die von einem herrlichen Diagonalpass von Maurine Gübeli profitierte und eiskalt zum 1:0 vollstreckte. Wenig später war es Arta Mustafi, die auf 2:0 erhöhte. Fabienne Brändle und Nicole Scherrer vervollständigten den Viererpack, der in dieser Form und in so kurzer Zeit nicht alltäglich ist.

Plötzlich wurde es noch einmal spannend

Im weiteren Verlauf des Spiels wussten die Gästespielerinnen dann, dass sie doch am richtigen Ort sind, und liessen in der zweiten Halbzeit nochmals Spannung aufkommen. Dass noch etwas gehen könnte, deutete Naomi Kindle bereits vor dem Seitenwechsel an. Praktisch mit dem Pausenpfiff gelang ihr das 1:4.

Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff traf Melanie Thalmann zum vermeintlichen 5:1. Weil der Unparteiische aber ein Foul an der gegnerischen Torhüterin sah, aberkannte er das Tor. Statt eines beruhigenden Vier-Tore-Vorsprungs stand es nach 74 Minuten plötzlich nur noch 4:3. Erneut Naomi Kindle und Stefanie Kanapathippillai liessen die Liechtensteinerinnen plötzlich vom Punktgewinn träumen.

Diesen Traum machte Maurin Gübeli zunichte. Nach einem Handspiel im gegnerischen Sechzehner versenkte sie den verhängten Elfmeter wuchtig zum 5:3. Nach dem Abpfiff sagte ein zufriedener FF-Toggenburg-Trainer Marc Ott: «Es ist schön, dass die Frauen das umgesetzt haben, was wir vorher in der Kabine besprochen haben.» Er hatte von Anfang an eine konzentrierte Leistung und viel Druck verlangt. Es sei perfekt aufgegangen. Und weiter: «Ich hatte auch keine Bedenken, als es plötzlich nur noch 4:3 stand.»

Ebnat-Kappel verliert gegen Uzwil

Seit dem verlorenen Cupfinale finden die Ebnater Frauen nicht mehr richtig in die Spur. Das 0:2 am Sonntag war die dritte Niederlage in Serie in der Meisterschaft. Dabei war die Pleite keineswegs zwingend. Jeweils ein Gegentor pro Halbzeit zerstörten die Hoffnungen auf ein Erfolgserlebnis.

Chancen wäre genügend vorhanden gewesen, dem Spiel einen anderen Stempel aufzudrücken. Selin Roth und Siri Bucherini trafen aber genauso wenig wie Amira Baumgartner, deren Abschlussversuch lediglich am Aluminium landete.

Gegen hinten brauchen sich die Ebnater Frauen schon längere Zeit keine Sorgen mehr zu machen, trotzdem wäre es schön, wenn ihnen in den abschliessenden zwei Spielen noch ein Punktgewinn gelingen würde.