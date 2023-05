FF Toggenburg gewinnt bei Rapperswil-Jona 2 und schliesst zu Leader Widnau auf - Ebnat-Kappel hingegen muss sich in Frauenfeld geschlagen geben

Unterschiedliche Gefühlslage bei den Toggenburger Frauen: FF Toggenburg feiert beim 2:1 in Rapperswil-Jona den dritten Dreier in Folge. Ebnat-Kappel hingegen bezieht in Frauenfeld trotz Chancenplus ein unnötige 0:3-Niederlage.