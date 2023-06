Regionalfussball FF Toggenburg gelingt beim Absteiger ein Kantersieg – in Ebnat-Kappel gibt nicht das Unentschieden gegen Triesen, sondern die Auflösung der Mannschaft zu reden Am Ende einer langen Meisterschaft gelingt FF Toggenburg ein 7:2 bei Absteiger Weinfelden-Berg. Alexandra Brändle schnürt dabei einen Viererpack. Tränen gibt es hingegen in Ebnat-Kappel, wo die Frauenmannschaft mangels Spielerinnen aufgelöst werden muss.

Alexandra Brändle (vorne rechts) war besonders torhungrig und traf gegen Weinfelden-Berg viermal ins Schwarze. Bild: Beat Lanzendorfer

FF Toggenburg beendet die Saison mit einem 7:2-Kantersieg in Weinfelden. Damit schliessen die Frauen bis auf einen Punkt zu 1.-Liga-Aufsteiger Widnau auf, der am letzten Spieltag nicht über ein 2:2 gegen Rapperswil-Jona 2 hinausgekommen ist.

Die Bütschwilerinnen gingen leistungsgerecht gegen die Absteigerinnen von Weinfelden-Berg mit 2:0 in Führung – Mustafi und Münger trafen – kassierten aber noch vor dem Seitenwechsel den Ausgleich, wobei vor allem der Elfmeter, der zum 1:2 führte, für Diskussionen sorgte. Nach der Pause fand FF Toggenburg viel besser ins Spiel und zeigte den Gastgeberinnen die Grenzen auf. Die Überlegenheit drückte sich in fünf weiteren Toren aus.

Als besonders treffsicher erwies sich Alexandra Brändle. Nach ihrem 3:2 nach 48 Minuten, war es Melanie Thalmann, die mit dem 4:2 eine Vorentscheidung herbeiführte. Dann kam wieder die Zeit von Alexandra Brändle. Mit einem Dreierpack schraubte sie das Skore auf 7:2 herauf. Aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit geht das Resultat absolut in Ordnung.

Ebnater Frauen mit Unentschieden

Vielleicht waren die Tore gegen Triesen die letzten drei von Selin Roth in ihrer Aktivkarriere. Bild: Beat Lanzendorfer

Für einmal waren das Resultat und die drei Tore von Selin Roth beim 3:3 gegen Triesen zweitrangig. Vielmehr beschäftigte die vielen Besucherinnen und Besucher sowie die Spielerinnen die im Vorfeld angekündigte Auflösung der Ebnat-Kappler Frauenmannschaft.

Obwohl einige der Spielerinnen schon vor geraumer Zeit ihren Rücktritt auf Ende Saison angekündigt hatten, ist es in der Zwischenzeit nicht gelungen, ein zahlenmässig genug grosses Kader für die nächste Meisterschaft zusammenzustellen.

Deshalb werden die Ebnater Frauen in der kommenden Saison in die Gruppierung FF Toggenburg integriert, der bereits Kirchberg und Bütschwil angehören. Auf die Geschichte des Frauenteams aus Ebnat-Kappel, geht diese Zeitung in einer der kommenden Ausgaben näher ein.