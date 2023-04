Regionalfussball FF Toggenburg beendet seine Krise mit einem 2:0-Sieg in Ems – die Ebnat-Kappler Frauen hingegen kommen beim 1:6 in Widnau richtiggehend unter die Räder Das Team FF Toggenburg ist zurück im Geschäft. Noch ohne Punkte in diesem Jahr, gab es am Sonntag in Ems endlich wieder einmal einen Vollerfolg. Ganz anders die Ebnat-Kappler Frauen. In den ersten beiden Frühjahrsrunden holte sich die Mannschaft sechs Punkte. Widnau, der Leader in der 2. Liga, beendete nun aber den Höhenflug der Toggenburgerinnen.

Alexandra Brändle lässt ihre Mitspielerinnen jubeln – beide Tore in Ems gehen auf ihr Konto. Bild: Beat Lanzendorfer

FF Toggenburg beendet am Wochenende die Durststrecke und gewinnt bei Ems mit 2:0. Somit wahren sich die Frauen ihre Aufstiegschancen in die 1. Liga. Die Ebnat-Kappler Frauen hingegen kommen unter die Räder und gehen bei Spitzenreiter Widnau mit 1:6 unter.

Erster Sieg in diesem Jahr

Vier Spiele hat es gedauert, bis der lange Zeit so souveräne Leader um das Trainerduo Scherrer/Ott erstmals in diesem Jahr jubeln konnte. Nach Niederlagen gegen Ebnat-Kappel, Widnau und Au-Berneck war die Erleichterung nach dem 2:0-Erfolg bei Ems riesig.

Dazu sagt Trainer Stefan Scherrer: «Wir haben uns den Sieg durch eine gute kämpferische Leistung verdient.» Er zeigt sich auch angetan vom Willen seiner Spielerinnen, denn die letzten Tage und Wochen seien auch an die Moral gegangen.

Zwischendurch sei die Mannschaft zwar wieder in ein gefährliches Fahrwasser geraten, aus dem sie sich aber gut befreit habe. Dazu erklärt Scherrer weiter: «Wir haben uns mehr Chancen erarbeitet, die Tore im richtigen Moment geschossen und uns dadurch die drei Punkte verdient.»

Alexandra Brändle sorgte für die Entscheidung

Tore sollten am Sonntag erst nach dem Seitenwechsel fallen und wie so oft sorgte Alexandra Brändle für die Differenz. Sie betrat erst nach der Pause das Spielfeld und benötigte elf Minuten, um ihr Team mit 1:0 in Führung zu schiessen.

Danach gelang es den Toggenburgerinnen über weite Strecken, den Ball aus der eigenen Gefahrenzone zu halten und endlich wieder einmal ein Spiel ohne Gegentor über die Runden zu bringen. Es sollte sogar noch besser kommen. Nach dem 2:0 in der Nachspielzeit, wiederum durch Alexandra Brändle, durfte die Mannschaft die lange Rückreise mit einem positiven Gefühl unter die Räder nehmen.

Ebnater Frauen beziehen Kanterniederlage

Am 14. Mai bestreiten die Ebnat-Kappler Frauen in Mels den Ostschweizer Cupfinal gegen 2.-Liga-Spitzenreiter Widnau. Am Sonntag sind sie in der Meisterschaft gegen den gleichen Gegner gleich mit 1:6 unter die Räder gekommen.

Zumindest weiss die Mannschaft jetzt, wo sie die Schrauben anziehen muss, um im Endspiel gegen die Rheintalerinnen eine Chance zu haben. Die Partie war nach 45 Minuten entschieden, weil Widnau da schon mit 3:0 führte. Danach baute das Heimteam innerhalb von weniger als 20 Minuten das Skore auf 6:0 aus.

Torjägerin Selin Roth war es, der nach 76 Minuten immerhin der Ehrentreffer gelang. Während die Widnauerinnen in der Tabelle weiter drei Punkte vor FF Toggenburg liegen, mussten sich Ebnaterinnen vom siegreichen Frauenfeld überholen lassen und belegen neu Platz 7.