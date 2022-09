Regionalfussball Fast alle Toggenburger Teams erwischten einen guten Saisonstart – nur Bazenheid und Wattwil Bunt hinken etwas hinterher – so geht es weiter Die Startphase der Meisterschaft im regionalen Fussball ist abgeschlossen. Das Erfreuliche daran: In der 3. Liga belegen Bütschwil, Kirchberg und Neckertal-Degersheim einen Spitzenplatz. Auch Ebnat-Kappel (4. Liga) und das Team FF Toggenburg (2. Liga Frauen) sind vielversprechend unterwegs.

Die in roten Tenues spielenden Akteure von Wattwil Bunt können am Samstag erstmals zu Hause antreten. Bild: Beat Lanzendorfer

Das gab es schon lange nicht mehr: Mit Bütschwil, Kirchberg und Neckertal-Degersheim mischen gleich drei Toggenburger die Gruppe 4 der 3. Liga auf. Es braucht aber noch etwas Geduld, bis die Nummer 1 im Tal ermittelt ist. Mit Neckertal-Degersheim – Kirchberg steht erst am 10. September das erste Toggenburger Derby auf dem Programm. Vorerst bietet sich gegen andere Gegner die Gelegenheit, den Platz an der Spitze zu festigen. Das sind die Spiele in den kommenden Tagen.

Nach dem gelungenen Saisonstart mit dem 3:3 in Thalwil hatten sich die Bazenheider die Fortsetzung der Meisterschaft anders vorgestellt. Das 1:4 gegen Widnau war ein Dämpfer. Nun geht es am Samstag nach Balzers.

Für den 1.-Liga-Absteiger aus dem Liechtensteinischen ist es gleichzeitig der Auftakt zur Meisterschaft. Bazenheid hat somit keinerlei Anhaltspunkte, wie stark die Mannschaft von Trainer Michele Polverino ist. Nicht auf dem Platz stehen wird Fadil Goli, der nach seiner gelb-roten Karte gegen Widnau zuschauen muss.

Weil die Sportanlage Döbeli am letzten Samstag wegen eines Gewitters unter Wasser stand, fiel das Spiel Calcio Kreuzlingen – Wattwil Bunt aus. Nun darf der Toggenburger Zweitligist endlich einmal vor dem eigenen Anhang spielen. Die Gegner werden allerdings nicht leichter. Arbon führt die Tabelle nach zwei Runden an.

Das Erstaunliche daran: Während die Offensive der Thurgauer gegen Steinach (2:0) und Tobel-Affeltrangen (6:0) schon acht Tore erzielte, musste Torhüter Hodzic bisher noch nicht hinter sich greifen. Für die ersten Wattwiler Punkte braucht es eine Topleistung.

Die Kirchberger Statistik fühlt sich etwas unwirklich an. Seit mittlerweile 24 Meisterschaftsspielen ist die Mannschaft um Trainer Domenico Esposito ungeschlagen. In dieser Zeit ging sie lediglich gegen Sirnach am ersten Spieltag der laufenden Saison nicht als Sieger vom Platz.

Gegen Münsterlingen könnte sie nun sogar das Jubiläum schaffen. Domenico Esposito wäre zwar glücklich darüber, möchte den Ball aber flach halten. «Münsterlingen ist mit sechs Punkten aus den beiden Startrunden gekommen, ich gehe davon aus, dass wir am Samstag einen starken Gegner vor der Brust haben.»

Im Fussball wird immer von der verflixten zweiten Saison nach dem Aufstieg gesprochen. Von diesem Fluch ist bei den Bütschwilern bisher gar nichts zu spüren. Nach zwei Runden grüsst die Mannschaft als Tabellenführer.

Nun wird die Mannschaft gegen Sirnach aber zum ersten Mal so richtig gefordert. Der Absteiger aus dem Thurgau hat vier Punkte auf dem Konto und gilt als Favorit für den Aufstieg. Sollte die Breite-Elf auch dieses Hindernis aus dem Weg räumen, würde sie sich fürs Erste an der Tabellenspitze festsetzen.

Neckertal-Degersheim hat das enttäuschende 2:2 (nach 2:0-Führung) gegen Münchwilen gut weggesteckt und eine Woche später ein überzeugendes 3:1 gegen Berg folgen lassen. Nun muss die Mannschaft erstmals reisen. Gegner ist Zuzwil, das mit einem 2:2 gegen Wängi gestartet ist und zuletzt Münsterlingen 2:3 unterlag. Für die Danuser-Elf müsste es machbar sein, die Punkte vier bis sieben einzufahren.

Neutrainer Andi Büsser hat bisher alles richtig gemacht. Jeweils drei Punkte gegen Frauenfeld 2a und Henau 2. «Das ist in der Tabelle zwar schön anzusehen, wir haben aber erst ein kleines Stück unserer Wegstrecke zurückgelegt», zeigt er sich realistisch.

Gegen Bazenheid 2, das mit nur einem Punkt nicht überzeugend aus den Startpflöcken kam, erwartet er harte Gegenwehr. Das Spiel auf dem Untersand wird erst am Montagabend um 20 Uhr angepfiffen.

Das Trainerduo Stefan Scherrer/Marc Ott hatte für ihr Team FF Toggenburg auf einen Saisonstart mit sechs Punkten gehofft, erwartet werden konnte es aber nicht. Dazu Scherrer: «Nach dem enttäuschenden Saisonstart vor zwölf Monaten haben wir uns vorgenommen, vom Start weg Vollgas zu geben. Das ist uns nun gelungen.»

Und weil die Mannschaft am Sonntagmorgen beim bisher punktelosen Au-Berneck gastiert, ist es denkbar, dass die Frauen der Gemeinschaft Bütschwil/Kirchberg die Tabellenspitze weiter anführen.

Die Frauen aus Ebnat-Kappel haben in der 11er-Gruppe der 2. Liga ein spielfreies Wochenende vor sich. Für sie geht es am 14. September mit dem Heimspiel gegen Widnau weiter.