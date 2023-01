Regionalfussball Fabian Schär war schon bester Torschütze: Am Sonntag geht das Regiomasters in St.Gallen mit Uzwil, Bazenheid und Wil 2 über die Bühne Wer in den vergangenen Jahren eine Veranstaltung organisierte, wurde wegen der Coronapandemie vor viele Probleme gestellt. Die Organisatoren des Regiomasters in St.Gallen können ein Lied davon singen. Nach zwei Absagen wird am Sonntag wieder Hallenfussball gespielt.

Die 14 Tore aus dem Jahr 2019 des damaligen Bazenheiders Darko Anic (vorne, heute Tägerwilen), sind der beste Wert in der 33-jährigen Geschichte des Regiomasters. Bild: Beat Lanzendorfer

Im Januar 2020 konnte das Regiomasters in der St.Galler Kreuzbleichehalle letztmals stattfinden. Nach der Coronapause geht es am nächsten Sonntag wieder über die Bühne. Mit dabei aus der Region sind aus der 1. Liga der FC Uzwil sowie der FC Bazenheid und die zweite Mannschaft des FC Wil, beide gehören der 2. Liga interregional an. Das Turnier beginnt um 8.30 Uhr mit der Partie FC Besa – FC St.Gallen U21.

Beim grössten Hallenturnier der Ostschweiz messen sich bei der 33. Auflage 16 Teams zwischen der Promotion League und der 3. Liga. Titelverteidiger ist der KF Dardania aus St.Gallen. Vor drei Jahren, bei der letzten Austragung, gehörte der Verein noch der 3. Liga an. Mittlerweile hat er den Durchmarsch in die 2. Liga interregional geschafft und belegt in der Premierensaison nach der Vorrunde den ausgezeichneten dritten Zwischenrang.

Uzwil und Bazenheid treffen aufeinander

Der Spielplan sieht vor, dass Bazenheid und Uzwil in der Gruppe 4 um 10.15 Uhr aufeinandertreffen. Beide nehmen die Aufgabe ernst. Dazu Bazenheid-Trainer Daniel Bernhardsgrütter: «Ich mache sehr gerne an Hallenturnieren mit und denke, dass wir am Sonntag keine schlechte Mannschaft stellen.» Er verfüge aus seiner Zeit als Nachwuchstrainer beim FC St.Gallen und den Grasshoppers über viel Erfahrung im Indoor-Fussball. «Ich war mit meinen Teams in ganz Europa unterwegs und habe dabei mehrere Hallenturniere gewonnen.»

Weil es auch im Kader des FC Uzwil gleich mehrere Akteure gibt, die in den Wintermonaten Futsal spielen, darf man sich auf einen hochstehenden Vergleich freuen. Allerdings gilt es zu beachten: Es gibt schon Unterschiede zwischen dem Futsal und dem Hallenfussball. Während im Futsal ohne Banden gespielt und bei Spielunterbrüchen die Zeit gestoppt wird, beträgt die Spielzeit beim Regiomasters 13 Minuten. Zusätzlich wird das Spielfeld durch Banden abgegrenzt. Die weiteren Vorrunden-Gegner des FC Bazenheid und des FC Uzwil sind der FC Arbon (2. Liga regional) und der FC Wittenbach (3. Liga).

Wollen die Wiler in der Gruppe 3 die Vorrunde überstehen, müssen sie einige Hürden aus dem Weg räumen. Hellwach sollten die Jungs um Trainer Fabinho schon um 10 Uhr sein, wenn sie gegen Brühl (Promotion League) auf dem Parkett stehen. Um 11.30 Uhr werden sie von Neukirch-Egnach (3. Liga) gefordert. Um 14.30 Uhr geht es gegen Winkeln (2. Liga regional) möglicherweise um die Qualifikation für den Viertelfinal.

Bazenheid hat schon dreimal gewonnen

In der Siegerliste ist der Name Bazenheid prominent vertreten. Bereits dreimal durften sich die Toggenburger als Turniergewinner feiern lassen. Nämlich in den Jahren 2008, 2009 und 2018. Auch in den übrigen Statistiken sind Namen zu finden, die einst das rot-schwarze Bazenheider Trikot trugen. So wählte die Jury 2007 und 2008 Adrian Bernet zum besten Torhüter. Heute trainiert der mittlerweile 44-Jährige die Goalies bei den Alttoggenburgern.

Und mit Darko Anic stellen die Toggenburger nach wie vor den besten Torschützer aller Zeiten am Regiomasters. Heute beim FC Tägerwilen unter Vertrag, hat er 2019 für den FC Bazenheid 14 Tore erzielt. Es war auch das Jahr, in dem der Bazenheider Beat Schneider (heute FC Wattwil Bunt) zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt wurde. Weniger glorreich schnitten die Bazenheider bei der letzten Austragung des Regiomasters vor drei Jahren ab. Nachdem sie alle drei Partien in der Vorrunde verloren hatten, mussten sie die Heimreise frühzeitig antreten. Dafür gewannen sie immerhin die Fairplay-Wertung.

Etwas überraschend hat der FC Uzwil das Regiomasters noch nie gewonnen. Der Name findet sich im statistischen Rückblick einzig im Jahr 2017, als die Mannschaft den Fairnesspokal überreicht bekam. Speziell war auch die Ausgabe 2010, welche der Wiler Nachwuchs für sich entschied. Der beste Torschütze damals: Fabian Schär. Der mittlerweile 31-Jährige legte danach eine beeindruckende internationale Karriere hin und steht seit Sommer 2018 beim englischen Premierligisten Newcastle United unter Vertrag.