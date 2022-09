Regionalfussball Erster Vollerfolg am Eröffnungsfest: Womöglich bleibt es der einzige Wattwiler Sieg auf dem neuen Kunstrasen für lange Der FC Wattwil Bunt feierte auf der neuen Rietwis-Sportanlage einen 3:2-Heimerfolg gegen Eschenbach. Beinahe wäre in Überzahl eine Drei-Tore-Führung noch verspielt worden. Wie das neue Fussballfeld künftig genutzt werden soll, bleibt weiterhin unklar.

Wie oft der FC Wattwil Bunt seine Spiele künftig auf Naturrasen austragen muss, soll an einem Gespräch mit der Gemeinde Wattwil geklärt werden. Archivbild: Beat Lanzendorfer

Das für Wattwil aufgrund der schlechten Tabellensituation bereits eminent wichtige Spiel der 2. Liga regional war Teil der Eröffnungsfeier auf dem Kunstrasenplatz der neuen Sportanlage Rietwis. Die ausserordentliche Spielbewilligung des Verbands wurde genutzt, um den Feierlichkeiten einen Heimsieg beizusteuern. Es war im fünften Anlauf der erste Vollerfolg in dieser Saison.

Mitte erster Halbzeit sorgte eine Standardsituation für die Wattwiler Führung. Haxhi Shala fand mit seiner Cornerflanke am ersten Pfosten Captain Christoph Schneider, der zum 1:0 einköpfte.

Vorentscheidendes ereignete sich in der Schlussphase der ersten Halbzeit. Eschenbachs Torhüter Raffael Riget wurde mit der direkten roten Karte des Feldes verwiesen, weil er als letzter Mann ausserhalb des Strafraums den heraneilenden Roger Kuhn regelwidrig gestoppt hatte. Den Freistoss aus der Distanz verwandelte Shala mustergültig zum 2:0. Und damit noch nicht genug: Gleich nach dem Seitenwechsel war es Sasha Fernandez, der nach einem Corner aus dem Rückraum auf 3:0 erhöhen konnte.

Gegentor von der Mittellinie aus

Die Entscheidung? Mitnichten. Die Gäste aus Eschenbach meldeten sich in der Schlussphase so richtig im Spiel an, als Robert Stojanov in der 80. Minute von der Mittellinie aus am hochstehenden Wattwiler Torhüter Giuliano Cucinelli vorbei den ersten Gäste-Treffer erzielte.

Nur zwei Zeigerumdrehungen später stocherten die Eschenbacher in einer unübersichtlichen Szene den Ball durch Kaan Polat über die Linie. Eine spannende Schlussphase war Tatsache. Die Platzherren zitterten sich regelrecht zum Sieg. Dank diesem knappen Erfolg sind die Toggenburger den Abstiegsplatz zwar nicht los geworden, die Differenz zum Strich beträgt aber nur noch einen Punkt.

Gespräch mit der Gemeinde abgesagt

Seitens des FC Wattwil Bunt ist man zufrieden, wie das Einweihungsfest verlaufen ist. «Wir haben gewonnen, das ist die Hauptsache», sagt FC-Wattwil-Bunt-Sportchef Albert Geiger. Bezüglich der weiteren Verwendung des Fussballplatzes im Rietwis herrscht jedoch weiterhin Unklarheit. Vergangene Woche sei für Montag oder Dienstag ein Gespräch zwischen Gemeinde und Fussballverein abgemacht gewesen, das jedoch nicht zu Stande kam. Seither wurde kein neues Datum ausgemacht.

Wattwils Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner sagte vor zwei Wochen gegenüber dieser Zeitung, der Fussballplatz sei primär als Schulsportanlage gedacht. Regelmässige Ligaspiele des FC Wattwil Bunt seien nicht geplant. Der FC hofft hingegen, unter der Woche Abendspiele auf dem Platz austragen zu dürfen, da die Grüenau nicht über eine Flutlichtanlage verfügt.