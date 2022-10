Regionalfussball Einst war Ruedi Eisenhut Captain unter Domenico Esposito – nun sind beide Trainer und treffen beim Toggenburger Derby Bütschwil – Kirchberg aufeinander Das 3.-Liga-Derby Bütschwil – Kirchberg steht am Wochenende unter besonderer Beobachtung. Zum einen, weil es sich um das Spitzenspiel der Gruppe 4 handelt, zum anderen, weil die beiden Trainer vor elf Jahren gemeinsam mit Tobel-Affeltrangen den Aufstieg schafften. Nebst diesem Spitzenkampf kämpfen auch die anderen Vertreter des Toggenburgs um Punkte.

Trainer Ruedi Eisenhut (links) und sein Assistent Peter Baumgartner haben den FC Bütschwil an die Tabellenspitze der 3. Liga geführt. Bild: Beat Lanzendorfer

Vor elf Jahren haben Domenico Esposito und Ruedi Eisenhut gemeinsam den Aufstieg von Tobel-Affeltrangen in die 3. Liga gefeiert. Am Samstag stehen sie sich als Trainer im Derby und 3.-Liga-Spitzenkampf Bütschwil – Kirchberg gegenüber.

Die gemeinsame Zeit bleibt in schöner Erinnerung

Domenico Esposito, Trainer FC Kirchberg. Bild: Beat Lanzendorfer

Denkt Kirchberg-Trainer Domenico Esposito an die Zeit mit Ruedi Eisenhut zurück, kommen ihm einige Anekdoten in den Sinn:

«Ruedi war mein Captain und deshalb mein verlängerter Arm auf dem Spielfeld. Als Innenverteidiger war er knallhart und verfügte über ein gutes Stellungsspiel.»

Esposito erinnert sich auch daran, dass sein Spielführer jeweils die Ausführung der Elfmeter übernahm und seines Wissens nie einen verschossen hat. «Sie waren immer mit viel Wucht getreten», sagt er lachend.

Ruedi Eisenhut, Trainer des FC Bütschwil, freut sich nicht nur auf die Begegnung mit seinem einstigen Übungsleiter: «Ich war nach meiner Zeit als Aktiver auch während eineinhalb Jahren Trainer beim FC Kirchberg und habe deshalb noch viele Bekannte im Umfeld des Vereins. Einige von ihnen werde ich am Samstag bestimmt sehen.»

Vor dem Spitzenkampf hat Domenico Esposito eine klare Meinung: «Bütschwil ist Favorit.» Er sei zwar stolz auf die bisherigen Leistungen seines Teams, was er darauf zurückführt, dass er eine intakte Mannschaft führen könne, in der eine gute Stimmung herrsche, und dass die Mechanismen auf dem Platz stimmen würden. «Trotzdem liegen die Vorteile beim Heimteam.»

Ganz so eindeutig sieht es Ruedi Eisenhut nicht: «Wir sind zufrieden, dass uns ein derart guter Saisonstart geglückt ist. Ich rechne mit einer engen Angelegenheit gegen Kirchberg.»

So präsentiert sich die Ausgangslage am Wochenende für die anderen Toggenburger Fussballklubs:

Nach einem schlechten Saisonstart ist es nicht so einfach, vom Tabellenende wegzukommen. Nach zwei Siegen glaubten sich die Bazenheider auf dem Weg der Besserung. Nach der Niederlage gegen Rorschach-Goldach ist die Mannschaft in der Gruppe 5 der 2. Liga inter aber wieder unter den Abstiegsstrich gefallen.

Nun geht es zum Tabellenneunten Adliswil. Für die Alttoggenburger bedeuten die Zürcher Neuland. Der Verein spielte, wenn er der 2. Liga inter angehörte, immer in einer anderen Gruppe als die Toggenburger.

Bei 2.-Liga-Aufsteiger Tägerwilen waren die Ambitionen schon vor dem Saisonstart formuliert. Man traute sich den Durchmarsch in die 2. Liga inter zu. Genau so könnte es kommen. Die Thurgauer mussten sich lediglich in der Startrunde gegen Eschenbach geschlagen geben. Danach sammelte die Mannschaft aus sieben Spielen 17 Punkte. Kleinere Brötchen backen die Wattwiler. Sie benötigen Punkte, um sich weiter von den Abstiegsrängen entfernen zu können.

Am Sonntagnachmittag kommt es in Sirnach zu einem interessanten Vergleich zwischen Sirnach und Neckertal-Degersheim. Der Gastgeber, vergangene Saison noch in der regionalen 2. Liga, hat sich nach dem Abstieg und einem mässigen Saisonstart mit vier Punkten aus fünf Spielen gefangen und verliess zuletzt den Platz dreimal als Sieger. Neckertal-Degersheim befindet sich nach Erfolgen in Kreuzlingen (4:3) und zu Hause gegen Dussnang (4:1) aber ebenfalls im Hoch.

Die Obertoggenburger weisen in der Gruppe 7 der 4. Liga nach sieben Runden eine makellose Bilanz auf. Deshalb ist es logisch, dass sie beim Auswärtsspiel am Samstag in Wil den Platz als Favorit betreten, obwohl der Gegner mit fünf Punkten Rückstand Platz 2 einnimmt und ebenfalls gut unterwegs ist.

Wer sich bisher der Konkurrenz souverän entledigt hat und die 2.-Liga-Tabelle mit zwölf Punkten Vorsprung anführt, darf sich gegen Schlusslicht Triesen keine Blösse geben. Vom Team FF Toggenburg wird am Samstag nichts weniger als der neunte Saisonsieg erwartet.

Mit acht Punkten aus sieben Spielen entspricht die Zwischenbilanz der Obertoggenburgerinnen in etwa den Erwartungen. Weil die Reserve zum Abstiegsplatz aber lediglich drei Zähler ausmacht, müsste noch eine Steigerung kommen. Gegen Uzwil würde sich eine gute Gelegenheit bieten. Die Gastgeberinnen sind aufgrund ihrer Reputation ohne Zweifel zu favorisieren, warten aber seit dem 4. September auf den vierten Saisonsieg.