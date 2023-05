Regionalfussball Eine starke halbe Stunde war zu wenig: Zweitligist Wattwil Bunt muss sich in Eschenbach mit 1:4 geschlagen geben Nach den guten Auftritten der vergangenen Wochen reiste Wattwil Bunt am Sonntag mit einigem Selbstvertrauen nach Eschenbach. Trotz zwischenzeitlicher Führung reichte es aber nicht zu Punkten.

Für das Wattwiler Führungsduo Jan Rüeger (rechts) und Patric Porchet (links) endete der Auftritt in Eschenbach mit einer Enttäuschung. Bild: Beat Lanzendorfer

Im vergangenen September siegte der FC Wattwil Bunt bei der Eröffnung der Sportanlage Rietwis mit 3:2 gegen Eschenbach. Auch am Sonntag auf der Eschewies fielen fünf Tore. Allerdings verlief nur die Startphase nach dem Gusto der Toggenburger. Mit einem Freistoss blieben die Gäste an der Mauer hängen, dann fasste sich Yannic Porchet ein Herz und sein Abschluss von deutlich ausserhalb des Strafraumes schlug zum frühen 1:0 für die Toggenburger ein.

Der Tabellendritte hatte die Startphase im Griff, nach zwanzig Minuten hätte gar ein weiterer Treffer fallen können. Silvio Bahorics Abschluss liess die Querlatte erzittern. Ein langes Zuspiel in die Spitze sollte in der 32. Minute die Partie wieder ausgleichen. Eschenbachs Robert Stojanov kam an den Ball und umspielte den aufgerückten Wattwiler Keeper Giuliano Cucinelli. Danach brauchte der Stürmer nur noch zum Ausgleich ins verwaiste Tor einzuschieben.

Stojanov war kaum zu bändigen

Es war erneut Stojanov, der nach der Pause bei einem Gegenstoss lanciert wurde. Neuerlich überwand er den Wattwiler Schlussmann und versenkte abgebrüht zum 2:1 für Eschenbach. Komfortabler wurde es für die Platzherren als Sandro Gross nach einer Stunde fürs 3:1 sorgte. Der anfänglich überzeugende Wattwiler Auftritt geriet in dieser Phase gänzlich in Vergessenheit.

Es lief bereits die Schlussphase, als der eingewechselte Yanneck Hölscher per Kopf zum 4:1 das Schicksal der Gäste definitiv besiegelte. Aufgrund der guten Startphase wäre hier eindeutig mehr möglich gewesen.

In der Tabelle hat der FC Wattwil Bunt durch diese Niederlage in der 2. Liga Gruppe 2 einen Rang an das nun punktgleiche Henau verloren und ist neu Vierter. Am kommenden Sonntag steht das nächste Heimspiel gegen Romanshorn an. Auf der Grüenau gewannen die Wattwiler ihre letzten beiden Partien.