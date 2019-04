Deutlicher Sieg gegen den FC Kirchberg: Der FC Ebnat-Kappel macht sich selber ein Ostergeschenk Dank des 3:0-Erfolgs gegen Kirchberg am Gründonnerstag übernehmen die Obertoggenburger in der 4.Liga die Tabellenspitze. Claudio Stäheli als zweifacher Torschütze war der Spieler des Abends. Beat Lanzendorfer

Die blauen Ebnat-Kappler setzten sich trotz ausgeglichenem Spiel letztlich problemlos gegen Kirchberg hinweg. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Punkte gegen Ebnat-Kappel gibts für Kirchberg in dieser Saison keine. Nach dem 2:4 in der Hinrunde auf der heimischen Sonnmatt, setzte es am Donnerstag auf dem Untersand ein 0:3 ab.

Während die Alttoggenburger im bedeutungslosen Mittelfeld verharren, übernimmt die Stadelmann-Elf auf Kosten von Wattwil Bunt 2a die Tabellenspitze. Allerdings haben die Zentrumsstädter mit einem Punkt Rückstand noch eine Partie weniger ausgetragen.

Furioser Start der Heimmannschaft

«Wir waren vom Start weg extrem bereit. Unser Ziel war, an Ostern die Tabellenspitze innezuhaben. Das ist uns gelungen. Ich bin stolz auf meine Mannschaft, die sehr geschlossen aufgetreten ist», sagte nach neunzig Minuten ein äusserst zufriedener Jürg Stadelmann, Trainer des siegreichen Teams.

Domenico Esposito, Chef des Verlierers, war natürlich enttäuscht, zeigte sich aber gefasst: «Ebnat-Kappel war uns in puncto Aggressivität einen Schritt voraus. Die gegnerischen Spieler standen immer näher zum Ball. Uns hat einfach der letzte Biss gefehlt.»

Aufgrund der Spielanteile fiel das Resultat etwas zu hoch aus, denn zwischen den Sechzehnern konnte Kirchberg durchaus mithalten und war nicht die schlechtere Mannschaft. Ebnat-Kappel war aber sehr effizient und nutzte die Schwächen in der gegnerischen Defensive gnadenlos aus.

Roth trifft volley zum 1:0

Beim 1:0 bekam Roth zu viel Platz, so dass er auf Vorlage von Stäheli aus rund zwölf Metern volley ins Netz traf. Danach nahm der Passgeber des Führungstores die Sache selber in die Hand. Claudio Stäheli schraubte das Skore mit zwei Toren auf 3:0 herauf und raubte den Gästen schon vor dem Seitenwechsel jegliche Hoffnung auf ein positives Ergebnis.

Anders hätte es höchstens laufen können, wenn De Salvador nicht an Torhüter Rohner gescheitert wäre, nachdem er einen schlecht gespielten Querpass erlaufen hatte. Beim Heimteam verpasste vor dem Pausenpfiff Figaro die Chance auf ein weiteres Tor. Für einmal behielt Schlussmann Brägger das bessere Ende für sich.

Die Mannschaften neutralisieren sich

Nach Wiederbeginn lief Ebnat-Kappel nie wirklich Gefahr, das Spiel noch aus den Händen zu geben. Kirchberg war an diesem Abend schlicht und einfach zu wenig durchschlagskräftig um nicht zu sagen zu harmlos.

Einzig Schweizer erarbeitete sich so etwas wie eine Abschlussmöglichkeit. Sein Kopfball nach 76 Minuten wurde aber zur sicheren Beute von Rohner. Letztendlich fehlte der Glaube, dem Spiel doch noch eine Wende zu geben.

Während der FC Ebnat-Kappel voll im Soll liegt und bei noch sieben ausstehenden Spielen gute Aussichten hat, die ersehnte Rückkehr in die 3. Liga zu schaffen, sieht es auf der Gegenseite ernüchternd aus. Kirchberg liegt nach Verluspunkten elf Zähler hinter der Spitze. Das Thema Aufstieg muss um ein weiteres Jahr verschoben werden.