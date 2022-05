Regionalfussball Ein grosser Schritt Richtung Klassenerhalt: Wattwil Bunt gewinnt am Sonntag das Abstiegsduell gegen Schmerikon mit 2:0 Zwei Spieltage vor Abschluss der Meisterschaft feiert der Toggenburger Zweitligist einen kapitalen Erfolg. Mit den drei Punkten gegen Schmerikon klettert die Mannschaft wieder über den Abstiegsstrich.

Levin Ledergerber (stehend) weilt zurzeit in der Schweiz und wird dadurch die Reihen der Wattwiler verstärken. Bild: Beat Lanzendorfer

Trotz des 2:2-Unentschiedens vom Vorwochenende gegen Henau war der FC Wattwil Bunt in die Abstiegszone abgerutscht. Am Sonntag bot sich die Möglichkeit, diese Position bereits wieder zu verlassen. Mit dem FC Schmerikon reiste der nur einen Punkt vor den Wattwilern klassierte Konkurrent an.

Verzichten musste das Trainergespann Jan Rüeger/Patric Porchet unter anderem weiterhin auf den verletzten Stürmer Jeton Seferi. Zudem fehlte mit Haxhi Shala jener Spieler, der in den letzten beiden Partien vier Treffer erzielt hatte. Dafür weilt Levin Ledergerber, der in den USA studiert, zurzeit in der Schweiz und verstärkt das Team.

Die Einheimischen tun sich vorerst schwer

Auch mit Levin Ledergerber in der Startformation taten sich die Wattwiler in der ersten Halbzeit schwer. Zwar waren sie bemüht und standen hoch, kamen aber nicht wirklich zu Torchancen. Dazu liess man hinten die eine oder andere gefährliche Aktion zu. Einmal setzte Andreas Müller gar zum Torjubel an, der allerdings durch einen Foulpfiff gestoppt wurde.

Viel Glück hatte die Grüenau-Elf wenig später, als Müller den herausgeeilten Wattwil-Keeper Giuliano Cucinelli zwar umspielte, dann aber aus der Distanz die Kugel am Tor vorbeischob. Es war definitiv ein Warnschuss in einer torlosen ersten Halbzeit.

Ligaerhalt in den eigenen Händen

Eine Wattwiler Steigerung war nötig und die folgte nach dem Seitenwechsel. Ein Corner von Roman Kipfer brachte Christoph Schneider am ersten Pfosten so aufs Tor, dass ihn der gegnerische Goalie nur noch in die eigenen Maschen abwehren vermochte. Wattwil lag nach einer knappen Stunde in Front.

Auf dem durch kurzzeitig intensiven Regen rutschigen Geläuf, ergaben sich kaum Torchancen. Ein weiter Steilpass auf Elias Schönenberger verwandelte der Offensivspieler in der 74. Minute dann aber zum 2:0. Diesen Vorsprung verteidigte Wattwil Bunt bis zum Schlusspfiff souverän, ohne dass der eigene Torhüter nochmals geprüft wurde.

Mit diesem Sieg zog Wattwil Bunt in der Tabelle wieder an Schmerikon vorbei. Zwei Runden vor Schluss liegt man nun zwei Punkte vor dem Konkurrenten vom Obersee. In den Heimspielen gegen Sirnach und Linth 04 hat man den Klassenerhalt nun in den eigenen Händen. Mit Schützenhilfe aus Bronschhofen würde Wattwil Bunt bereits ein Sieg am kommenden Samstag ausreichen.