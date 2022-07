Regionalfussball Ein Frauenderby zum Auftakt der Meisterschaft: Das sind die Gegner der Toggenburger Aktivteams am 20. und 21. August Zum Start der Saison 2022/2023 kommt es am Wochenende vom 20./21. August zum Duell Ebnat-Kappel Frauen – Team Toggenburg Frauen. Mit Absteiger Sirnach bekommt Neuling Kirchberg in der 3. Liga gleich einen harten Brocken vorgesetzt.

Wie schon in der Vorsaison kommt es zum Start der Meisterschaft zum Derby der Toggenburger Frauen. Bild: Beat Lanzendorfer

Nachdem der Fussballverband letzte Woche den Spielplan der 2. Liga inter bekanntgegeben hat, Bazenheid beginnt am 20. August in Thalwil, ist nun auch in den unteren Ligen und bei den Frauen ersichtlich, wer wann gegen wen spielt.

Zusammenschluss der Bütschwiler und Kirchberger Frauen

Wie schon vor einem Jahr kommt es bei den Frauen in der 2. Liga zum Toggenburger Derby. Hiess die Affiche vor zwölf Monaten Bütschwil – Ebnat-Kappel, lautet sie am 21. August Ebnat-Kappel – Team Toggenburg. Dies deshalb, weil die Kirchberger und die Bütschwiler Frauen ihre Zusammenarbeit weiter intensivieren und künftig als Team Toggenburg auftreten.

Diesen Schritt haben die Wattwiler bereits vor knapp 15 Jahren vollzogen, als es zur Fusion mit dem FC Bunt gekommen ist. Als FC Wattwil Bunt 1929 startet der Verein nun zur fünften aufeinanderfolgenden Saison in der regionalen 2. Liga. Gegner in der Auftaktrunde ist Steinach.

Alle Toggenburger Drittligisten in der Gruppe 4

Die Toggenburger Drittligisten Bütschwil, Neckertal-Degersheim und Aufsteiger Kirchberg gehören der Gruppe 4 an. Zu einem Derby kommt es in der ersten Runde allerdings noch nicht. Alle drei beginnen mit einem Heimspiel.

Bütschwil hat das Vergnügen mit Kreuzlingen 2, Neckertal-Degersheim spielt auf dem heimischen Sportplatz gegen Münchwilen. Dass in der 3. Liga ein anderer Wind weht, dürfte den Kirchbergern schon nach den ersten 90 Minuten bewusst sein. Die Sonnmatt-Elf muss sich am 20. August gleich gegen Zweitligaabsteiger Sirnach zur Wehr setzen.

Roman Kipfer wechselt zum FC Ebnat-Kappel

Beim FC Ebnat-Kappel, der in dieser Woche die Vorbereitung startete, hat sich einiges verändert. Für den zurückgetretenen Roman Kellenberger trägt neu Andi Büsser als Trainer die Verantwortung. Als Co-Trainer konnte er mit Roman Kipfer einen langjährigen Leistungsträger des FC Wattwil Bunt engagieren. Der 33-Jährige kommt in erster Linie als Spieler auf den Untersand, möchte als Assistent von Andi Büsser aber erste Erfahrungen im Trainerbusiness sammeln.

Roman Kipfer wechselt von Wattwil nach Ebnat-Kappel und wird dort Assistent von Trainer Andi Büsser. Als Spieler wird er aber weiterhin auch auf dem Platz stehen. Bild: Beat Lanzendorfer

Der FC Thurbord Alt St.Johann startet Ende August zur zweiten Saison bei den Aktiven. Die Spielpläne der neun 5.-Liga-Gruppen werden in den kommenden Tagen vom Verband bekanntgegeben.