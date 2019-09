Regionalfussball: Ebnat-Kappel will den ersten Vollerfolg, Kirchberg tritt gegen Bazenheid 2 zum Gemeinde-Derby an Während der FC Bazenheid Fahrt aufnimmt, wartet der FC Ebnat-Kappel noch auf einen Sieg. Den nächsten Anlauf nimmt das Team in Netstal. Timon Kobelt

Die Spieler des FC Ebnat-Kappel (blaue Trikots) guten in dieser Saison bislang meist ratlos aus der Wäsche. (Bild: Beat Lanzendorfer)

Dieses Wochenende rollt die Kugel wieder auf den meisten Plätzen, nachdem am Bettag-Wochenende für viele Toggeburger Fussballclubs eine Pause anstand.

Bazenheid steht vor einer Pflichtaufgabe

Den Saisonstart haben die Bazenheider komplett verschlafen. Doch wie es scheint wurden sie heftig aus ihrem Dornröschenschlaf wachgerüttelt. Zuletzt besiegten die Alttoggenburger den FC Wil 2 und den FC Seuzach. Letzteren nach einem 0:2-Rückstand zur Pause. Die Rädchen in der recht neu zusammengewürfelten Truppe scheinen also immer besser ineinanderzugreifen. Am Samstag treten die Bazenheider beim Tabellenletzten United Zürich an. Angesichts der Formkurve ist ein Sieg für die Elf von Trainer Edi Coutinho Pflicht.

Wattwils Serie der Ungeschlagenheit ist vorbei

Die Wattwiler haben zu Beginn der Saison dreimal hintereinander Remis gespielt. Das ist zwar gut für die weisse Weste der Ungeschlagenheit, allerdings sammelt man mit lauter Unentschieden kaum ausreichend Punkte. Und nun ist auch die weisse Weste dahin, da Wattwil im letzten Spiel gegen Winkeln unterlag. Gegenwärtig müssen die Toggenburger mit Rang elf Vorlieb nehmen. Allerdings beträgt der Rückstand auf Rang vier nur drei Punkte. Gegen ebendiesen Tabellenvierten Abtwil-Engelburg spielt Wattwil am Wochenende.

Wann holt Ebnat-Kappel den ersten Dreier?

Noch wartet der FC Ebnat-Kappel auf den ersten Sieg in der 3.Liga. Die Aufstiegseuphorie hat den Obertoggenburgern noch nicht den nötigen Schwung verliehen. Dieses Wochenende bietet sich nun die Möglichkeit, den ersten Vollerfolg einzutüten. Zwar müssen die Ebnater auswärts ran, doch der Gegner Netstal hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto. Womöglich hat die Pause am Bettag-Wochenende geholfen, um mit frischen Beinen die ersten drei Punkte einzufahren.

Neckertal ist nur hauchdünn über dem Strich

In der gleichen Gruppe der 3.Liga ist Neckertal-Degersheim nur unwesentlich besser in die Saison gestartet. Ein mickriger Punkt trennt hält die Neckertaler über dem Strich. Sie treffen zu Hause auf den FC Glarus. Gegen die Glarner braucht es eine defensiv starke Leistung, haben die Gäste aus dem Zigerschlitz doch die zweitbeste Offensive der Liga.

Bütschwil hat unter der Woche Punkte verschenkt

Der FC Bütschwil hat den Abstieg in die 4.Liga gut verdaut und ist mit acht Punkten aus vier Spielen ansehnlich in die Saison gestartet. Allerdings hat man am Dienstag unnötig Federn gelassen. Gegen das bis anhin punktelose Flawil 2 verspielten die Toggenburger eine 2:0-Pausenfürung und mussten sich am Ende mit einem 3:3-Remis zufriedengeben. Dieses Wochenende ist für die Bütschwiler spielfrei.

Kirchberg bestreitet Derby gegen Bazenheid 2

Kirchberg hingegen tritt am Freitagabend auf dem Ifang gegen Bazenheid 2 an. Das Gemeindederby ist vor allem für letztere sehr wichtig, sind die Bazenheider doch punktelos am Tabellenende. Für Kirchberg geht es darum, zur erweiterten Spitze aufzuschliessen, wo mehrere Teams ein Spiel mehr ausgetragen haben als das Team von der Sonnmatt.

Die Ebnater Frauen und die unschönen Nullen

Die Ebnater Frauen stehen unter Druck: Null Punkte auf dem Konto, null Tore geschossen. Und das nach drei Spielen. Zuletzt unterlagen die Obertoggenburgerinnen dem Aufsteiger Romanshorn. Am Wochenende ist Ebnat-Kappel spielfrei. Nächsten Mittwoch ist der FC Ems zu Gast. Das erste Tor zu schiessen, wäre in der aktuellen Situation besonders wichtig. Dann könnte der Knoten platzen.

Die Bütschwilerinnen fordern den Leader

In Rapperswil liessen die Bütschwilerinnen mit einem 3:1-Sieg aufhorchen. Doch nun kommt der bis dato höchste Gradmesser. Am Sonntag gastiert der Leader Wittenbach auf der Breite. Wittenbach hat noch keinen Punkt abgegeben und bei den Gegentoren steht noch immer die Null. Mit dem Selbstvertrauen aus dem Sieg über Rapperswil wollen die Bütschwilerinnen nun den Leader das Fürchten lehren.