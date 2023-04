Aufsteiger Kirchberg spielt in der 3. Liga weiterhin vorne mit und holt sich beim 1:0 in Münsterlingen den neunten Saisonsieg. Zuzwil war für Neckertal-Degersheim hingegen zu stark und siegt mit 4:1. Eine Liga tiefer trennen sich Ebnat-Kappel und Uzwil 3 in einer torreichen Partie 4:4. Die Obertoggenburger verliessen den Platz somit erstmals nicht als Sieger.