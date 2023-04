Regionalfussball Drittligist Neckertal-Degersheim holt sich beim 2:1 in Berg den zweiten Sieg innert fünf Tagen - auch Viertligist Ebnat-Kappel startet erfolgreich in die Rückrunde Der angekündigte Abschied von Trainer Markus Danuser auf Ende Saison hat bei Neckertal-Degersheim keinen Einfluss auf die Leistung der Mannschaft. Nach dem Erfolg unter der Woche in Münchwilen, folgt am Samstag in Berg der nächste Dreier. Noch besser als die Neckertaler sind die Ebnat-Kappler eine Liga tiefer unterwegs. Das 5:1 in Niederstetten war der zehnte Sieg in Serie.

Neckertal-Degersheim-Trainer Markus Danuser (rechts) und sein Assistent Peter Bosshart dürfen mit dem Start zur Rückrunde zufrieden sein. Bild: Beat Lanzendorfer

Das ist ein perfekter Start in die Rückrunde. Neckertal-Degersheim feiert nach dem 4:0 unter der Woche in Münchwilen mit dem 2:1 in Berg den zweiten Vollerfolg innert fünf Tagen und klettert in der Tabelle weiter nach oben.

Trainer Markus Danuser zog nach dem nicht einfachen Auswärtsspiel gegen den Aufsteiger ein positives Fazit: «Meine Mannschaft hat einen guten Job abgeliefert und konnte nach 40 Minuten durch Tanner verdient in Führung gehen.» Bis auf einen Freistoss verzeichneten die Einheimischen keine grösseren Möglichkeiten.

Die Partie blieb aber weiterhin spannend, weil es die Neckertaler nach dem Seitenwechsel verpassten, den Sack definitiv zuzumachen. Zum Teil wurden hochkarätige Chancen nicht genutzt. Deshalb war es nicht verwunderlich, dass Zingg für Berg den zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften Ausgleich gelang. Rüegg, Neckertals Topscorer, brachte die Gäste mit einem verwandelten Elfmeter kurz darauf wieder in Führung.

In der letzten Minute hätte sich Neckertal-Degersheim fast noch um die Früchte der Anstrengungen gebracht. Der Unparteiische verhängte einen umstrittenen Penalty, den Torhüter Ebneter gekonnt abwehrte. Unmittelbar danach war Schluss und der 2:1-Sieg im Trockenen.

Ebnat-Kappel reiht Sieg um Sieg aneinander

Dem FC Ebnat-Kappel ist der Hunger nach weiteren Siegen in der Winterpause nicht abhandengekommen. Der souveräne Leader in der 4. Liga (Gruppe 7) startete mit einem klaren 5:1-Erfolg in Niederstetten in die Frühjahrsrunde und holte sich im zehnten Spiel den zehnten Sieg. Der Vorsprung an der Spitze beträgt weiterhin zehn Punkte.

Die Auseinandersetzung auf der schwierig zu bespielenden Rehwiese war eine klare Sache, weil für die Obertoggenburger sogar noch mehr Tore möglich gewesen wären. Robin Keller brachte die Gäste nach knapp 20 Minuten in Führung. Kurz darauf konnte Andres das 1:1 erzielen. Götte schoss dann für den Favoriten noch vor dem Seitenwechsel das 2:1.

Nach Wiederbeginn war es Schwabe, der zwischen der 53. und 56. Minute einen Doppelpack schnürte und Ebnat-Kappel vorentscheidend mit 4:1 in Front brachte. Darauf hatte der Gastgeber keine Antwort mehr. Im Gegenteil, kurz vor dem Abpfiff gelang Götte mit dem 5:1 sein zweites persönliches Erfolgserlebnis.

Co-Trainer Roman Kipfer, der für den abwesenden Andi Büsser die Mannschaft in Eigenregie coachte, zeigte sich nach dem Abpfiff zufrieden: «Obwohl der Platz holprig war, hat die Mannschaft ein sehr gutes Spiel abgeliefert.»