Regionalfussball Drittligist Neckertal-Degersheim findet aus der Krise und schlägt zum Start der Rückrunde Abstiegskandidat Rorschacherberg mit 1:0 Die Neckertaler Fussballer konnten nach ihrem glänzenden Saisonstart ihre Leistungen nicht konservieren und wurden im Herbst in der Tabelle nach hinten gereicht. Die drei Punkte am Sonntag gegen Rorschacherberg sollen die Trendwende einläuten.

Das Tor von Roberto Manzo, Mitte, brachte Neckertal-Degersheim drei wichtige Punkte gegen Rorschacherberg ein. Bild: Beat Lanzendorfer

Das waren noch Zeiten, als Neckertal-Degersheim in dieser Saison die Tabelle in der Gruppe 3 der 3. Liga mit fünf Startsiegen anführte. Danach folgten fünf Niederlagen und die Mannschaft fiel in ein tiefes Loch. Ein Ende der Talfahrt zeichnete sich erst mit dem Abschluss der Vorrunde ab, als die Neckertaler am 6. November ein 2:2 bei Rorschacherberg erreichten.

Am Sonntag folgte das Rückspiel gegen den Vorletzten der Tabelle. Weil es dank eines Tores von Roberto Manzo zu einem 1:0-Heimsieg reichte, hat sich die Mannschaft um Trainer Markus Danuser aller Abstiegssorgen entledigt.

Viele Chancen in der Startphase

Nach dem Anpfiff war von Zurückhaltung auf beiden Seiten nichts zu sehen. Nach 15 Minuten hätte es aufgrund der Chancen schon 2:2 stehen können. Der Einzige, der traf, war Roberto Manzo. Er verwertete nach zwölf Minuten ein ideales Zuspiel von Stephen Bosshard zum 1:0 für die Einheimischen.

Auf den flotten Beginn folgte viel Leerlauf. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken gegenseitig. Die Zuschauerinnen und Zuschauer mussten sich bis in die Endphase des Spiels in Geduld üben, bevor sie weitere heisse Szenen in den Strafräumen zu Gesicht bekamen.

Vorerst verpasste Bürkler das 2:0 für Neckertal-Degersheim. Dann benötigte es einen hellwachen Ebneter im Tor der Gastgeber, der zweimal den Ausgleich verhinderte. Nach einer mehr als fünfminütigen Nachspielzeit war der erste Dreier im neuen Jahr dann sichergestellt.

Für Trainer Markus Danuser zählte nach Spielschluss nur das Resultat: «Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, beim Rest können wir uns noch steigern.» In diesem Sechs-Punkte-Spiel, sei es auf dem trockenen und schwierig zu spielendem Platz darum gegangen, den Abstand zu den Abstiegsplätzen zu vergrössern, das sei gelungen.