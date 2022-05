Regionalfussball Drittligist Bütschwil beendet seine Negativserie und bezwingt Rorschach-Goldach 2 mit 3:2 Trotz dünner Personaldecke kehrt Bütschwil zum Erfolg zurück und holt gegen Absteiger Rorschach-Goldach drei Punkte.

In Bütschwil wird wieder gejubelt. Bild: Beat Lanzendorfer

Drittligist Bütschwil hat sein Zwischentief mit drei Nullern in Serie überwunden und kehrt beim 3:2 gegen Rorschach-Goldach 2 zum Siegen zurück. Obwohl es in der Endphase des Spiels noch einmal spannend wurde, war der Erfolg der Einheimischen nie wirklich in Gefahr. Rorschach-Goldach 2, das nach der 14. Saisonniederlage definitiv als Absteiger feststeht, trat zu harmlos aus.

Den Auftakt des erfolgreichen Nachmittags war Elias Keller vorbehalten. Von Blöchliger und Birchler herrlich freigespielt, liess er dem Schlussmann aus kurzer Distanz keine Abwehrmöglichkeit. Kurz zuvor hatte Bütschwil-Trainer Ruedi Eisenhut lautstark von seinen Akteuren gefordert, einfacher zu spielen. Beim Führungstor wurde dies in perfekter Manier umgesetzt. Wenige Minuten vor der Pause erhöhte Gübeli auf 2:0. Hier kam das entscheidende Zuspiel von Kolb.

Die Gäste können nur kurz hoffen

Bei den Gästen kam nach dem Seitenwechsel kurz Hoffnung auf, als sie nach 49 Minuten auf 1:2 verkürzten. Diese zerschlug sich allerdings, als Gübeli ein zweites Mal zuschlug und mit dem 3:1 den Zweitore-Vorsprung wieder herstellte.

Sechs Minuten vor dem Abpfiff musste Bütschwils Schlussmann Noah Oswald ein zweites Mal hinter sich greifen, das war es, wenig später war die Partie zu Ende und der neunte Saisonsieg der Toggenburger im Trockenen.