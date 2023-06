Regionalfussball Dramatik pur im letzten Heimspiel: Wattwil Bunt gewinnt gegen Bischofszell dank zweier später Tore trotz Rückstand doch noch mit 3:2 Im letzten Spiel der Saison auf der heimischen Grüenau machte es Zweitligist Wattwil Bunt spannend. Bis zur 89. Minute lagen die Toggenburger zurück, dann folgte eine Wende, die in Erinnerung bleibt. Nun bietet sich der Mannschaft beim letzten Auftritt die Möglichkeit, die Saison auf Platz 3 abzuschliessen.

Jeton Seferi hat in der 97. Minute das 3:2 für Wattwil Bunt erzielt. Links Timo Baumgartner. Bild: Beat Lanzendorfer

Das letzte Heimspiel in dieser Saison von Zweitligist Wattwil Bunt, bot noch einmal alles, was den Fussball so faszinierend macht.

Ein dramatisches Ende, fünf Tore und mit 3:2 ein Ergebnis, ganz nach dem Geschmack der Einheimischen.

Bischofszell war aber der erwartet hartnäckige Gegner, der den Toggenburgern bei heissen Temperaturen alles abverlangte.

Wattwil Bunt dreht die Begegnung

Es dauerte bis zur 36. Minute, dann war das Spiel so richtig lanciert. Fernandez brachte seine Farben mit 1:0 in Führung. Statt mit einem Zwei- oder gar Dreitorevorsprung in die Pause zu gehen, was aufgrund der Chancen möglich gewesen wäre, blieb es beim knappen Ergebnis. Dies sollte sich im zweiten Durchgang rächen.

Bischofszell, das sich gegen den Abstieg stemmt und am letzten Spieltag sogar noch auf den letzten Platz zurückfallen könnte, konnte die Partie im Verlaufe der zweiten Halbzeit drehen. Nach gut einer Stunde fiel der Ausgleich, zwanzig Minuten später schossen die Thurgauer den vermeintlichen Siegtreffer. Wäre es bei diesem Ergebnis geblieben, sie hätten sich ihrer Abstiegssorgen entledigt.

Wattwil Bunt gab sich aber noch nicht geschlagen, besann sich seiner kämpferischen Tugenden und wurde dafür belohnt. Eine Minute vor Ablauf der regulären Spielzeit erzielte Captain Christoph Schneider mit dem Kopf den Ausgleich. Und als dem eingewechselten Torjäger Jeton Seferi nach 97 (!) Minuten sogar der Siegtreffer gelang, brach grenzenloser Jubel aus.

Auch bei Sportchef Albert «Gusti» Geiger, der nach den fast hundert Minuten ziemlich geschafft war: «Wahnsinn, wie die Jungs zum Ende des Spiels noch einmal alles gegeben haben. Klar, hatten wir am Schluss das Glück des Tüchtigen, aber ich denke, so etwas muss man sich auch zuerst verdienen.»