Regionalfussball Diese Statistik geht in die Geschichte ein: Kirchberg bleibt eine ganze Saison ohne Punktverlust und steigt souverän in die 3. Liga auf Das 3:1 gegen Wängi 2 war der letzte Akt eines absolut erfolgreichen Jahres. Die Sonnmatt-Elf gewinnt im 17. Spiel zum 17. Mal. Mit der Rückkehr in die 3. Liga setzt die Mannschaft das um, was Sportchef Andy Breitenmoser schon vor dem Saisonstart angekündet hatte: «Wir wollen aufsteigen».

Felix Nagel, Maurus Widmer und Patrick Schönenberger, von links, zogen zum letzten Mal das Trikot der 1. Mannschaft an. In Zukunft nehmen sie es etwas gemütlicher. Bild: Beat Lanzendorfer

Der FC Kirchberg schafft Historisches. In siebzehn Spielen holt der 3.-Liga-Aufsteiger 51 Punkte. 17 deshalb, weil sich Wattwil Bunt 2 im Verlaufe der Saison zurückgezogen hat und die Rückrundenpartie deshalb ins Wasser fiel.

Die letzten drei Zähler holte das Team am Freitagabend beim 3:1-Sieg gegen Wängi 2, wobei es zuerst einen Weckruf benötigte, ehe die Elf von Trainer Esposito Betriebstemperatur erreichte.

Nach der Pause das Spiel gewendet

Wängi 2 ging nach einer Viertelstunde in Führung und verteidigte diese bis zur Pause. Nach Wiederbeginn blieben die Einheimischen am Drücker, nun konnte die Überlegenheit auch in Tore umgemünzt werden. Florian Schefer, Aaron Schweizer und Aaron Ress schossen letztendlich mit ihren Toren den verdienten Erfolg heraus.

Florian Schefer, rechts, gehörte beim 3:1-Sieg gegen Wängi 2 zu den Torschützen. Bild: Beat Lanzendorfer

Emotional wurde es bereits vor der Partie, als die langjährigen Cracks Felix Nagel, Patrick Schönenberger und Maurus Widmer mit viel Applaus des zahlreich erschienenen Publikums in den Ruhestand verabschiedet wurden.