Regionalfussball Die Vorbereitung zur Rückrunde ist erfolgt: Im Kader des FC Bazenheid hat sich einiges verändert – fünf Abgängen stehen vier Neuzugänge gegenüber Der FC Bazenheid hat die Vorrunde in der 2. Liga Interregional auf Platz 5 beendet (Gruppe 5). Am Montag erfolgte mit dem ersten Training der Startschuss der Vorbereitung für die Frühjahrsrunde. Um Punkte wird erstmals wieder am 11. März im Heimspiel gegen Thalwil gekämpft.

Beim FC Bazenheid wird wieder trainiert, hier im letzten Spiel der Vorrunde gegen Wil 2. Am Ball Fadil Goli, bester Spieler beim Regiomasters am letzten Sonntag in der St.Galler Kreuzbleichehalle. Bild: Beat Lanzendorfer

Wer kurz nach dem Jahreswechsel bereits ein Erfolgserlebnis vorweisen kann und das Regiomasters in St.Gallen in souveräner Art und Weise gewinnt, dem fallen die nachfolgenden Trainings möglicherweise leichter. Weniger wird beim FC Bazenheid in der Vorbereitung dadurch aber keineswegs getan. Die Mannschaft hat einen Tag nach dem Triumph am letzten Sonntag in der Kreuzbleichehalle deshalb erstmals in diesem Jahr trainiert.

Mit fünf Abgängen und vier Neuzugängen hat der Kader mehrere Veränderungen erfahren, wobei keiner der bisherigen Leistungsträger die Mannschaft aus der 2. Liga Interregional verlassen hat.

Vier Junge kommen auf den Ifang

Sportchef Dejan Baumann war in den vergangenen Wochen nicht untätig und hat vier neue Spieler verpflichtet. Alle sind jünger als 23 Jahre alt, womit die Bazenheider den Kader weiter verjüngen.

Konkret sind dies die beiden Verteidiger Patrik Marku (Jahrgang 2000, bisher FC Uzwil, 1. Liga) und Leandro Pasina (2002), der vom FC Wängi (3. Liga) auf den Ifang wechselt. Ebenfalls vom FC Wängi kommt Samuel Keiser. Der 22-Jährige ist wie Neuzugang Nummer 4, Marco Pfister vom FC Tobel-Affeltrangen (2. Liga), für das Mittelfeld vorgesehen.

Die Alttoggenburger verlassen haben Claudio Grauso (FC Tobel-Affeltrangen), Marko Vukovic (FC Wattwil Bunt) sowie Aldin Mujkanovic, Nemanja Nikolic und Philipp Daniel Hartmann, deren neue Vereine zurzeit noch nicht bekannt sind.

Die Transferaktivitäten sind gemäss Sportchef eventuell noch nicht ganz abgeschlossen. Dazu sagt er: «Wir sind offen, sollte sich etwas ergeben, grundsätzlich sind wir mit dem aktuellen Kader aber sehr gut aufgestellt.»

Das erste Testspiel ist in Vaduz

Die Bazenheider trainieren dreimal wöchentlich, wobei sie jeweils zweimal den Kunstrasen im Wiler Bergholz nutzen können. Einmal in der Woche wird im Fitnessstudio an der Kraft gearbeitet.

Das erste Testspiel wurde auf Freitag, 20. Januar, vereinbart. Gegner im Stadion Rheinpark ist die zweite Mannschaft aus Vaduz. Die Liechtensteiner haben eine glänzende Vorrunde hinter sich und sind in der Gruppe 1 der 2. Liga regional Spitzenreiter. Erstmals in der Nähe spielen die Bazenheider am 28. Januar. Gegner auf der Sportanlage Rüti ist der dort beheimatete Zweitligist FC Henau.

Bevor die Toggenburger am 11. März zu Hause gegen Thalwil zur Frühjahrsrunde starten, stehen weitere drei Testpartien – alle auswärts – auf dem Programm. Zudem fliegt die Mannschaft Ende Februar für ein einwöchiges Trainingslager in die Südtürkei.