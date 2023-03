Regionalfussball Die Toggenburger Fussballklubs planen die Zukunft – so präsentiert sich die Ausgangslage an der Seitenlinie über die jetzige Saison hinaus Die Zeit vor dem Rückrundenstart wird vielerorts dazu genutzt, die Planungen für die Folgesaison in Angriff zu nehmen. Eine Umfrage bei den Toggenburger Vereinen ergibt, dass ein Rücktritt und zwei Vertragsverlängerungen bereits fix sind.

Das Team FF Toggenburg weilt diese Woche im Trainingslager im spanischen Benidorm. Bild: PD

Der FC Bazenheid hat die Weichen für die kommende Spielzeit frühzeitig gestellt und den Vertrag mit Trainer Daniel Bernhardsgrütter über den Sommer hinaus verlängert. Nun hat sich diese Zeitung umgehört, wie weit die Planungen bei den anderen Vereinen schon fortgeschritten sind.

Der FC Wattwil Bunt hat seit dem Aufstieg in die regionale 2. Liga im Jahr 2018 mit Platz 5 die beste Vorrunde hinter sich. Damit die Mannschaft an die Leistungen des vergangenen Herbstes anknüpfen kann, verbringt sie diese Woche ein Trainingslager in Spanien. Dort wird nach Auskunft von Sportchef «Gusti» Geiger nicht nur trainiert: «Wir möchten uns mit dem Trainerduo darüber unterhalten, wie es über die Saison hinaus weitergeht.» Die Wattwiler Führung dürfte nichts dagegen haben, wenn Jan Rüeger und Patric Porchet dem Verein erhalten bleiben.

Domenico Esposito hat seinen Vertrag in Kirchberg um ein weiteres Jahr verlängert. Bild: Beat Lanzendorfer

Der FC Kirchberg hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht und den Vertrag mit Trainer Domenico Esposito um ein weiteres Jahr verlängert. Dazu Sportchef Andreas Breitenmoser: «Wir sind sehr glücklich, dass uns Domenico erhalten bleibt.» Der 50-Jährige ist seit Januar 2019 Trainer der Kirchberger. Letzte Saison gelang ihm mit der Mannschaft die Rückkehr in die 3. Liga, in der sie nach einer starken Vorrunde auf Platz 3 überwintert.

Wie gewohnt, lassen sich die Bütschwiler Verantwortlichen vor dem Start in die Rückrunde noch nicht vollständig in die Karten blicken. Dazu Spielkommissions-Chef Martin Raschle: «Bei den Männern laufen die Verhandlungen zwischen Sportchef Michael Wiprächtiger und Trainer Ruedi Eisenhut.» Hier werde zu gegebener Zeit informiert.

Ob Trainer Ruedi Eisenhut (links) und Assistent Peter Baumgartner auch kommende Saison in Bütschwil an der Linie stehen, entscheidet sich in den nächsten Wochen. Bild: Beat Lanzendorfer

Bei den Frauen möchte man sich noch etwas Zeit lassen und die ersten Spiele der Rückrunde abwarten. Hier gelte es zu berücksichtigen, wie sich die Situation bei Marc Ott entwickle. Beim Co-Trainer von Stefan Scherrer sei eine Weiterbildung ein Thema und ob dies mit der Doppelbelastung Spieler (FC Bazenheid) und Trainer vereinbar sei, müsse abgewartet werden. In dieser Woche weilt die Mannschaft im Trainingslager in Spanien, wo Hanspeter Schlittler als Unterstützung mitgereist ist, weil Marc Ott passen musste.

Die kommenden Monate könnten für beide Aktivteams zum Triumphzug werden. Die Herren führen die Tabelle in der 3. Liga (Gruppe 4) mit fünf Zählern Vorsprung auf Zuzwil an. Noch verheissungsvoller präsentiert sich die Ausgangslage für das Frauenteam FF Toggenburg. Hier beträgt die Reserve auf den Tabellenzweiten Widnau sechs Punkte.

Markus Danuser hört Ende Saison als Trainer von Neckertal-Degersheim auf. Bild: Beat Lanzendorfer

Beim Drittligisten Neckertal-Degersheim kündigt sich auf den Sommer hin eine Veränderung an. Gemäss Informationen von Präsident Stephen Bosshard hat Trainer Markus Danuser bekannt gegeben, dass er seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird.

«Nach fünf erfolgreichen Jahren möchte er vermehrt seiner Familie Zeit widmen», sagt Bosshard, der zum einen als Vereinspräsident amtet und zum anderen zu den Leistungsträgern der 1. Mannschaft gehört. Ein Nachfolger für Markus Danuser ist zurzeit noch nicht gefunden.

Ueli Landert, Präsident der Ebnat-Kappler, fasst es kurz und bündig zusammen: «Stand heute gehe ich davon aus, dass Andi Büsser und Lorenzo Simonetti über den Sommer hinaus Trainer bleiben.» Ganz fix sei dies aber noch nicht, abschliessende Gespräche würden in den nächsten Wochen erfolgen. Dazu Herren-Trainer Andi Büsser: «Ich habe von Anfang an geplant, zwei Jahre zu bleiben, dazu stehe ich weiterhin.»

Andi Büsser dürfte auch kommende Saison Trainer von Ebnat-Kappel sein. Bild: Beat Lanzendorfer

Aus sportlicher Optik würden die Vertragsverlängerungen Sinn machen. Die Herren führen in der 4. Liga (Gruppe 7) die Tabelle mit dem Punktemaximum aus zehn Spielen souverän an und stehen vor der Rückkehr in die 3. Liga.

Die Frauen steuern ebenfalls auf einen Höhepunkt zu. Als Cuphalbfinalist möchte Trainer Lorenzo Simonetti mit seiner Mannschaft am Ostermontag, das unterklassige Flums-Walenstadt besiegen und zum zweiten Mal nach 2019 ins Endspiel des Ostschweizer Cups einziehen.