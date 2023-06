Regionalfussball Die Toggenburger Drittligisten können beim Saisonabschluss überzeugen und holen sieben von neun möglichen Punkten Der Aufstieg von Bütschwil in die 2. Liga stand schon länger fest, dennoch gab die Mannschaft noch einmal Gas und siegte in Münchwilen. Drei Punkte holte auch Neckertal-Degersheim im Heimspiel gegen Münchwilen. Einzig Kirchberg musste sich mit einem Unentschieden gegen Dussnang zufriedengeben.

Mario Kuhn, im Zweikampf gegen Dussnangs Schlussmann Luca Böhi, war mit 18 Saisontreffern der überragende Kirchberger Spieler. Bild: Beat Lanzendorfer

Das ist herausragend. Bütschwil schliesst die Meisterschaft als einziges der 48 3.-Liga-Teams ungeschlagen ab. Im letzten Spiel besiegen die Toggenburger Münchwilen auswärts dank einem Tor von Raphael mit 1:0.

Abwehrchef Pascal Hollenstein sprach dabei von einer schönen Geste seitens des Gegners schon vor dem Anpfiff: «Die Münchwiler bildeten einen Spalier, als wir das Spielfeld betraten und gratulierten uns so zum Aufstieg.»

Die neunzig Minuten werden kaum in die Geschichtsbücher eingehen, weil es bei beiden Teams um nichts mehr ging. Bütschwil stand schon vor zwei Wochen nach dem knappen 1:0-Sieg in Kirchberg als Aufsteiger fest, Gastgeber Münchwilen beendete die Spielzeit auf Position 9.

Trotzdem hatte die Mannschaft um Trainer Eisenhut noch einen Auftrag zu erfüllen: Es wollte die komplette Meisterschaft schadlos überstehen. Das gelang, auch deshalb, weil Raphael Fust wie so oft in den letzten Wochen im entscheidenden Moment am richtigen Ort stand. Nach 26 Minuten erzielte er das einzige Tor des Spiels. Zwar blieb Münchwilen nicht untätig und auch Bütschwil boten sich noch weitere Möglichkeiten durch Helbling (Pfosten) und Brändle, am Ende blieb es aber beim knappen Ergebnis.

Kirchberg und Dussnang teilen die Punkte

«Die Mannschaft hat in den letzten Wochen die Kraftanstrengungen gespürt, deshalb ist uns etwas die Luft ausgegangen», sagte Kirchberg-Trainer Domenico Esposito am Sonntag nach dem letzten Spiel, das mit einem 2:2 gegen Dussnang endete. «Trotzdem bin ich unglaublich stolz auf meine Jungs, weil wir als Aufsteiger die Saison auf Platz 3 beendeten.

Einmal mehr war Mario Kuhn bei den Gelb-Schwarzen der überragende Akteur und brachte seine Farben nach 25 Minuten wieder in die Spur zurück, nachdem Dussnang wenigen Minuten zuvor die Führung durch Patrick Wullschleger erzielte hatte. Die Gäste zeigten sich vom Ausgleich auf der Sonnmatt aber unerschrocken und schossen noch vor der Pause durch Nico Bucher das 2:1. Nach dem Seitenwechsel benötigte es dann einen Kirchberger Kraftakt, um wenigstens einen Punkt zu retten.

Nach einem perfekten Querpass von Mario Kuhn stand Adrian Oberholzer goldrichtig und vollendete mit einem Flachschuss kaltblütig zum 2:2. Danach gaben sich die Akteure bei den hohen Temperaturen mit der Punkteteilung zufrieden.

Neckertal schafft einen Kantersieg

Im letzten Spiel unter Markus Danuser legten sich die Spieler für ihren scheidenden Trainer noch einmal ins Zeug und besiegten Münsterlingen auf heimischem Terrain mit 5:1.

Dabei gelangen Roberto Manzo drei Treffer. Mit dem ersten lancierte er die Partie nach 45 Minuten erst so richtig. Zwar erzielte Meister nach 56 Minuten vom Elfmeterpunkt aus den Ausgleich, danach legten die Einheimischen aber einen Zacken zu und schossen noch vier Tore. Zweimal Roberto Manzo, Stephen Bosshard und kurz vor dem Abpfiff Noah Jäger liessen Neckertal-Degersheim noch viermal jubeln. Damit endete für die Mannschaft eine durchaus befriedigende Saison auf Platz 6.