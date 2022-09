Regionalfussball Die Toggenburger Dritt- und Viertligisten reiten auf einer Erfolgswelle – nun folgen die Wochen der Bestätigung: So geht es weiter Bütschwil Spitzenreiter, Ebnat-Kappel Spitzenreiter, das Team FF Toggenburg Spitzenreiter. Der Fussball im Tal schreibt zurzeit viele Erfolgsgeschichten. Einiges spricht dafür, dass die Euphorie auch über das kommende Wochenende anhalten wird.

Die Wattwiler, am Ball Roger Kuhn, treten am Wochenende beim überraschenden Tabellenzweiten Henau an. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Meisterschaft der regionalen Fussballer hat Fahrt aufgenommen. Die Gefühlslage in den Vereinen könnte unterschiedlicher nicht sein. Während Bütschwil, Kirchberg und Ebnat-Kappel auf einer Erfolgswelle reiten, sind Bazenheid und Wattwil Bunt bereits arg in Rücklage geraten.

Mit Neckertal-Degersheim – Kirchberg steht in der 3. Liga nun das erste Derby auf dem Programm. Wobei es diese Paarung bereits gab. Vor gut einem Monat setzte sich Kirchberg im Cup eher etwas überraschend mit 4:2 gegen die Danuser-Elf durch. So sieht das Programm der kommenden Tage aus:

Dem Toggenburger Team aus der 2. Liga Inter bleibt etwas mehr Zeit, das 0:5 vom letzten Samstag in Balzers zu verarbeiten. Weil in der 15er-Gruppe jeweils eine Mannschaft spielfrei ist, trifft es an diesem Wochenende die Bazenheider. Für die Danuser-Elf, die mit lediglich einem Punkt aus drei Spielen aktuell einen der drei Abstiegsplätze einnimmt, geht es am 17. September im Heimspiel gegen Chur 97 weiter. Es wäre an der Zeit, dass endlich das erste Erfolgserlebnis in Form von drei Punkten käme.

In der vergangenen Spielzeit kämpften Henau und Wattwil Bunt bis am letzten Spieltag um den Ligaerhalt. Seither sind die beiden Teams aber in unterschiedlicher Richtung unterwegs. Während Henau mit bereits sieben Zählern aus drei Spielen glänzend gestartet ist, schlagen bei Wattwil Bunt zwei Niederlagen zu Buche.

Nun bietet sich dem Heimteam die Chance, mit einem Sieg auf Kosten des spielfreien Arbon sogar die Tabellenspitze zu übernehmen. Ganz andere Ambitionen hegen die Wattwiler: Nach zwei Partien, in denen sie spielerisch durchaus zu überzeugen vermochten, soll endlich auch etwas Zählbares am Ende des Tages herausschauen.

Vor einem Monat liess der Kirchberger Cupsieg gegen Neckertal-Degersheim aufhorchen. Viele taten dies als Eintagsfliege ab. Mittlerweile hat der Aufsteiger aber klargestellt, zu was er fähig ist. Nebst Bütschwil ist er in der Gruppe 4 der einzige Vertreter, der nach drei Runden noch ungeschlagen ist.

Weil Neckertal-Degersheim bisher aber auch zu überzeugen vermochte, für seine Auftritte aber eher schlecht bezahlt wurde, darf man sich auf ein spannendes Derby freuen. Der nächste Wattwiler Auftritt lässt dann nicht lange auf sich warten. Am Mittwoch ist das Nachtragsspiel auswärts bei Calcio Kreuzlingen angesetzt.

Die Bütschwiler haben sich zum Ziel gesetzt, die letzte Saison zu bestätigen. Als Aufsteiger erreichten sie den beachtlichen 5. Platz. Zurzeit sind sie sogar noch besser unterwegs und haben nach drei Runden das Maximum an Punkten auf dem Konto. Und weil darunter Gegner wie Dussnang und Sirnach waren, ist die Tabellenführung kein Zufallsprodukt.

Trainer Ruedi Eisenhut dürfte es zum jetzigen Zeitpunkt nicht gerne hören, aber wenn am Samstag auch Wängi erfolgreich Paroli geboten werden kann, hievt sich die Mannschaft definitiv in den Kreis der Aufstiegskandidaten. Zumal sich schon jetzt abzeichnet, wie ausgeglichen die Gruppe ist.

Neu-Trainer Andi Büsser hatte vor, sich in der ersten Saison der Spitze anzunähern und mittelfristig die Rückkehr in die 3. Liga anzupeilen. Nun erweckt es den Anschein, als hätten die Spieler die Philosophie des neuen Übungsleiters bereits verinnerlicht. Die Obertoggenburger sind in der Gruppe 7 das einzige Team ohne Punktverlust und haben gegen den Tabellendritten Niederstetten die Möglichkeit, einen Konkurrenten zumindest vorerst auf Distanz zu halten.

3:1, 5:4 und 6:0. Was die Offensive des Teams FF Toggenburg derzeit abliefert, muss der Konkurrenz zu denken geben. Auch jener aus Ems, die dem Ansturm der Frauen aus Kirchberg und Bütschwil schon letzte Saison nicht gewachsen war.

Damals setzte es ein 1:5 und ein 0:6 ab. Für Trainer Stefan Scherrer sind die derzeitigen Erfolge der Lohn der harten Vorbereitung. «Es ist schön, dass sich dies jetzt ausbezahlt, das hängt sicher auch damit zusammen, dass alle Spielerinnen voll mitziehen.»

Am letzten Wochenende waren die Ebnater Frauen in der 11er-Gruppe spielfrei. Die Pause zieht sich noch bis am kommenden Mittwoch hin. Dann empfängt die Mannschaft von Trainer Lorenzo Simonetti Widnau. Die Rheintalerinnen haben schon zweimal gewonnen und gehen daher leicht favorisiert ins Rennen.