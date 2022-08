Regionalfussball Die Meisterschaft ist lanciert: So sieht das Programm der Toggenburger Fussballklubs am Wochenende aus Mit zwei Siegen (Bütschwil und Ebnat-Kappel), drei Unentschieden (Bazenheid, Kirchberg und Neckertal-Degersheim) sowie einer Niederlage (Wattwil Bunt) hat sich der Start zur Saison 2022/23 für die Toggenburger durchaus zufriedenstellend angelassen. Am Dienstag hat sich dann noch das Team FF Toggenburg gegen die Ebnater Frauen durchgesetzt. Nun folgt am Wochenende die nächste Runde.

Die Bazenheider, am Ball Roman Scardanzan, hinten Nick Romer, spielen im ersten Heimspiel der Saison gegen Widnau. Bild: Beat Lanzendorfer

Das letzte August-Wochenende steht in erster Linie im Zeichen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes in Pratteln. Selbstverständlich wird aber auch Fussball gespielt.

Die Toggenburger aus der 2. Liga inter holten sich am letzten Wochenende bei Absteiger Thalwil mit einem 3:3 einen verdienten Punkt. Im ersten Heimspiel empfängt die Mannschaft nun Widnau, das bisher den Meisterschaftsbetrieb noch nicht aufgenommen hat.

Weil die Jungwacht Bazenheid am Samstag ihr 80-Jahr-Jubiläum feiert und dafür die Sportanlage Ifang beansprucht, findet die Partie erst am Sonntag um 16 Uhr statt. Mit an Bord dürfte Torjäger Giovanni Pentrelli sein, der beim Saisonstart gelbgesperrt nicht mittun konnte.

Die Mannschaft um das Trainerduo Rüeger/Porchet hat ein happiges Startprogramm auferlegt bekommen. Am letzten Sonntag setzte es gegen das Spitzenteam Steinach eine ärgerliche 1:3-Niederlage ab, nun geht es zu Calcio Kreuzlingen.

Der Absteiger aus der 2. Liga interregional bekam beim 0:0 gegen Linth 04 zu spüren, dass einem auch eine Liga tiefer die Punkte nicht zufliegen. Wattwil Bunt bekundet zurzeit vor allem in der Abwehr Probleme. Nicht zur Verfügung stehen sicher Beat Schneider (verletzt), Maximilien Schönenberger (gesperrt) sowie der abwesende Captain Christoph Schneider.

«Wir haben mit Sirnach und Wängi ein knallhartes Startprogramm», sagte Domenico Esposito, Trainer bei 3.-Liga-Aufsteiger Kirchberg, vor dem Saisonauftakt. Gegen Sirnach retteten die Toggenburger beim 3:3 praktisch in letzter Sekunde einen Punkt.

Eine ähnliche Gefühlslage durchlebten die Spieler von Wängi. Der nächste Gegner der Kirchberger erzielte am letzten Samstag beim 2:2 in Zuzwil den Ausgleich in der 93. Minute. Aufgrund der Prognosen gehen die Thurgauer am Sonntag gegen die Kirchberger leicht favorisiert auf den Platz.

Nebst Münsterlingen ist Bütschwil das einzige Team, das die Startrunde in der Gruppe 4 der 3. Liga schadlos überstanden hat. Wobei sich Spieler und Trainer bewusst sind, dass Kreuzlingen 2 kein Gradmesser war.

In Runde 2 wartet mit Dussnang ein ganz anderes Kaliber. Die Hinterthurgauer gelten als sehr heimstark, im ersten Spiel haben sie beim 1:1 in Aadorf aber bewiesen, dass sie auch auf fremdem Terrain immer für eine Überraschung gut sind.

Der SC Berg lernte in der Startrunde beim 2:3 gegen Münsterlingen wieder einmal das Gefühl einer Niederlage kennen, nachdem der Aufsteiger in die 3. Liga während über einem Jahr ungeschlagen blieb.

Nun geht es zu Neckertal-Degersheim, das vor einer Woche gegen Münchwilen mit 2:0 führte, sich am Ende aber mit einem 2:2 zufriedengeben musste. Für die Danuser-Elf wäre es wichtig, mit drei Punkten gegen Berg einen möglichen verpatzten Saisonstart zu vermeiden.

In der zweiten Runde von einem Spitzenkampf zu sprechen, wäre etwas verfrüht. Tatsache aber ist: Sowohl Ebnat-Kappel als auch Frauenfeld 2a haben in der Startrunde ihre Hausaufgaben erledigt und jeweils drei Punkte eingefahren. Mit einem weiteren Vollerfolg könnten sich die Obertoggenburger vorerst vorne in ihrer Gruppe der 4. Liga festsetzen. Ein Ziel, das Andi Büsser, der neue Trainer, mittelfristig auch anstrebt.

Vor einem Jahr misslang dem Team FF Toggenburg der Saisonstart in der 2. Liga mit drei Zählern aus vier Spielen gründlich. Nach dem Sieg gegen Ebnat-Kappel möchten die Frauen am Sonntagmorgen auf der Breite dort weiterfahren, wo sie am Dienstagabend aufgehört haben. Vorsicht ist trotzdem geboten. Vor einem Jahr gab es gegen die Rheintalerinnen eine ärgerliche Heimpleite.

Nach dem ersten Spiel stehen die Ebnat-Kappler Frauen mit leeren Händen da. Eine Null ist auch bei Weinfelden-Berg notiert, allerdings greifen die Thurgauerinnen erst am Sonntag in den Spielbetrieb der 2. Liga ein. Für die Obertoggenburgerinnen wäre es wichtig, gegen den Aufsteiger zu punkten, wollen sie nicht vom Start weg mit dem Rücken zur Wand stehen.