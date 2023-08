Regionalfussball Die kurze Sommerpause ist vorbei, am Wochenende geht die Meisterschaft wieder los – das erwartet Klubs und Publikum Grössere, aber weniger Gruppen in der 2. Liga inter, Bütschwil erstmals wieder seit zwanzig Jahren in der 2. Liga, Auflösung des Ebnat-Kappler-Frauenteams – die Fans des regionalen Fussballs müssen sich vor dem Start des Wettspielbetriebs mit einigen Veränderungen vertraut machen. Der Überblick.

Ab diesem Wochenende steht der Ball auch bei den regionalen Fussballern wieder im Blickfeld. Bild: Beat Lanzendorfer

So präsentieren sich die Toggenburger Aktivteams vor dem Beginn zur Saison 2023/24:

FC Bazenheid Saison 2023/24, 2. Liga inter, Gruppe 5. Bild: Beat Lanzendorfer

Was kann man vom FC Bazenheid erwarten? Trainer und Sportchef richten ihre Blicke nach vorn. Die Resultate sprechen allerdings eine andere Sprache. Trotz Sieg im Derby gegen Wil 2 im letzten Spiel der abgelaufenen Saison ist die vorangegangene Durststrecke noch in guter Erinnerung. Auch das frühe Ausscheiden im Cup lässt einem etwas ratlos zurück. Die Hoffnung auf ein gutes Abschneiden wird immerhin dadurch bestärkt, dass die Mannschaft über genügend Qualität verfügt, um mit jedem Gegner mithalten zu können.

Im ersten Spiel treffen die Alttoggenburger auf Dardania SG. Ein Gegner, der letzte Saison zweimal geschlagen werden konnte, der aber aufgerüstet hat. Aus dessen Umfeld ist zu vernehmen, dass der Verein durchaus mit dem Aufstieg in die 1. Liga liebäugelt.

Auf sämtliche Beteiligten in der 2. Liga inter wartet ein dicht gedrängtes Programm. Die Vorrunde endet erst Mitte November. Mit dem Ende der vergangenen Saison wurde die Reduktion der 2. Liga inter abgeschlossen. Neu besteht sie aus vier Gruppen à jeweils 16 Mannschaften. In die 1. Liga Classic steigen die vier Gruppenersten sowie die zwei besten Gruppenzweiten auf. Absteigen müssen 18 Teams: die jeweils vier Gruppenletzten aller vier Gruppen sowie die zwei schlechtesten Gruppenfünftletzten.

Das Kader des FC Bazenheid Kader: Nedzbedin Aziri (Jahrgang 1997), Alban Pali (2004, Leandro Pasina (2002), Leon Ljimani (2001), Nick Romer (2000), Tolga Cakir (1992), Samuel Keiser (2000), Giovanni Pentrelli (1991), Lucian Dodes (1992), Philipp Roth (1995), Mirco Jungblut (1994), Pietro Scardanzan (1999), Florentin Bytyqi (2004), Ruben Bartolomeo (2004), Fadil Goli (1990), Silvano Teixeira (1994), Marc Ott (1994), Edmir Zulic (2003), Laurin Mannhart (2006), Patrik Keiser (2006), Roman Bollhalder (1998), Adis Mamuti (2003), Dylan Obermayer (2005), Dejan Misic (1988), Marco Pfister (2005), Jordi Forster (1999), Claudio Bernet (1996). Abgänge: Rilind Ramabaja (Studium im Ausland), David Herren (Wängi), Dzezair Sacipi (Elgg), Alessio Specchia (Flawil), Roman Scardanzan (Militär/Wattwil Bunt). Zuzüge: Leon Ljimani (Amriswil), Patrik Keiser (Tobel-Affeltrangen), Dylan Obermayer (Tobel-Affeltrangen), Dejan Misic (Uzwil 2), Jordi Forster (Flawil), Ruben Bartolomeo (Amriswil). Trainer: Daniel Bernhardsgrütter. Co-Trainer: Philipp Muntwiler und Roger Baggenstos. Sportchef: Dejan Baumann. Masseur: Peter Jungblut. Präsident: Danny Lüthi. Saisonziel: Blick nach oben. Prognose: Bazenheid spielt vorne mit.

FC Wattwil Bunt Saison 2023/24, 2. Liga, Gruppe 2. Bild: Beat Lanzendorfer

Wie fast immer in den letzten Jahren muss Wattwil Bunt auf den Nachwuchs setzen. Auch deshalb, weil mit Haxhi Shala (Tuggen) und Maximilien Schönenberger (Studium in den USA) zwei Leistungsträger nicht mehr dem Kader angehören. Veränderungen hat es auch an der Linie gegeben. Vom bewährten Duo ist nur noch Patric Porchet übrig geblieben. Jan Rüeger hat sich entschlossen, eine Trainerfunktion beim Nachwuchs des FC St.Gallen zu übernehmen. Porchet erhält nun Unterstützung von Machleish Santhiyapillai und Ercan Atak. Zwei, die seit Jahren mit dem FC Wattwil Bunt eng verbunden sind.

In der Startrunde möchten die Wattwiler Favorit Arbon ein Bein stellen. Hätte Arbon in der letzten Saison sein Programm durchgezogen, würde der Verein jetzt möglicherweise in der 2. Liga inter spielen. Durch drei Niederlagen in den letzten drei Runden fielen sie aber noch auf Platz 2 zurück. Nun soll es mit dem Aufstieg in dieser Saison klappen.

Das Kader des FC Wattwil Bunt Kader: Ojavan Abrantes (2006), Silvio Bahoric (2003), Timo Baumgartner (2004), Joel Bouchlaghem (2005), Brian «Santo» Clausen (2002), Giuliano Cucinelli (1998), Omer Colovic (2005), Sasha Fernandez (1999), Arton Ibrahimi (1995), Elias Lang (2004), Romario Mladenovic (1995), Valentino Mladenovic (2001), Yannic Porchet (2003), Dylan Röck (2006), Marvin Romer (2004), Mattia Rossi (2002), Machleish Santhiyapillai (1991), Roman Scardanzan (1998), Michael Scherrer (2005), Christoph Schneider (1988), Elias Schönenberger (2004), Jeton Seferi (1988), Gabriel Simonovic (1993), Marko Vukovic (1998). Abgänge: Haxhi Shala (Tuggen), Edonit Gashi (Ebnat-Kappel), Marco Osterwalder (Rücktritt), Maximilien Schönenberger (Studium in den USA). Zuzüge: Brian Clausen (US Virtus Badolato), Omer Colovic (Rapperswil-Jona), Valentino Mladenovic (FK Jedinstvo SG), Matteo Mandioni (US Virtus Badolato), Roman Scardanzan (Bazenheid). Trainerteam: Patric Porchet, Machleish Santhiyapillai, Ercan Atak. Sportchef: Albert «Gusti» Geiger. Präsident: Francois Schönenberger. Saisonziel: Ligaerhalt. Prognose: Trotz junger Truppe gelingt der Ligaerhalt – einmal mehr.

FC Bütschwil Saison 2023/24, 2. Liga, Gruppe 2. Bild: Beat Lanzendorfer

Zwei Jahrzehnte mussten ins Land ziehen, bis auf der Bütschwiler Breite wieder 2.-Liga-Fussball bewundert werden kann. War das Abenteuer nach der Spielzeit 2003/04 nach zwölf Monaten bereits wieder zu Ende, planen die Bütschwiler nun einen längeren Aufenthalt. Und nachdem sie die Aufstiegssaison schadlos überstanden haben, müsste der Schwung ausreichen, um auch in neuer Umgebung für Furore zu sorgen. Die letzte Niederlage datiert übrigens vom 6. Juni 2022. Damals gab es ein 0:1 in Teufen.

Der Spielplan der Meisterschaft 2023/24 beschert der Breite-Elf zum Auftakt Flawil. Ein Jahr vor den Bütschwilern aufgestiegen, schloss die Mannschaft nach Startschwierigkeiten das vergangene Jahr auf Platz 4 ab. Mit Petrit Duhanaj steht bei Flawil ein Mann mit Bütschwiler Vergangenheit an der Linie. Zwischen 2017 und 2019 stand er beim FC Bütschwil unter Vertrag.

Gespannt darf man auf Neuzugang Matthias Rüegg sein. Die Tormaschine kam vom FC Neckertal-Degersheim. Dass er die Qualitäten für die 2. Liga hat, bewies er schon beim FC Bazenheid, wo ihn diverse Verletzungen daran hinderten, sein grosses Potenzial vollständig abzurufen.

Das Kader des FC Bütschwil Kader: Noah Oswald (Jahrgang 1994), Pascal Schmucki (2002), Ramon Metzler (1999), Pascal Hollenstein (1991), Marko Mikinac (2002), Leandro Eberle (2002), Gian Pfister (2002), Severin Gübeli (1997), Silvan Forrer (1998), Dogus Kaya (1999), Sandro Brunner (1995), David Birchler (2002), Cyril Segmüller (2001), Kevin Roos (1993), Daniel Fäh (1990), Dejan Stevic (2000), Raphael Fust (1994), Elias Keller (2000), Claudio Blöchliger (2004), Matthias Rüegg (2000), Ziko Gajic (2000), Silvio Truniger (1992), Fabian Brändle (2001). Abgänge: Ramon Hartmann (Rücktritt). Zuzüge: Matthias Rüegg (Neckertal-Degersheim), Dejan Stevic und Ziko Gajic (beide 2. Mannschaft), Dogus Kaya (?), Ramon Metzler (Abtwil-Engelburg). Trainer: Ruedi Eisenhut. Co-Trainer: Peter Baumgartner. Sportchef: Michael Wiprächtiger. Präsident: Adrian Stillhart. Saisonziel: Ligaerhalt. Prognose: Die Bütschwiler sind seit einem Jahr ungeschlagen und nehmen als Aufsteiger viel Schwung in die Saison mit. Nach dem Cupsieg bei Mitkonkurrent Tobel-Affeltrangen dürfte das Selbstvertrauen noch gewachsen sein. Der Neuling wird die Liga halten.

FC Kirchberg Saison 2023/24, 3. Liga, Gruppe 4. Bild: Beat Lanzendorfer

Kirchberg spielte als Aufsteiger letzte Saison lange Zeit um den Aufstieg mit. Nach 22 Runden reichte es dann zu Platz 3. Der Erfolg hat Appetit auf mehr gemacht. Trainer und Sportchef sind sich einig: «Es soll wieder ein Rang in der vorderen Tabellenhälfte sein.»

Vieles wird auch vom Formstand von Mario Kuhn abhängen. Der Denker und Lenker im Mittelfeld gehörte mit 18 Saisontoren zu den überragenden Spielern der Liga. Nebst dem Stamm aus vielen routinierten Spielern sollen auch wieder einige der talentiertesten Nachwuchskräfte an die Mannschaft herangeführt werden.

Gefordert ist die Esposito-Elf schon am ersten Spieltag. Auf der heimischen Sonnmatt macht Wil 3 seine Aufwartung. Der 4.-Liga-Aufsteiger dürfte gegen das Überraschungsteam der Saison 2022/23 bis in die Haarspitzen motiviert sein.

Das Kader des FC Kirchberg Kader: Erwin Iten (Jahrgang 1992), Pablo Rohner (1989), Adrian Oberholzer (2001), Yannic Lang (1995), Simon Wohlgensinger (1995), Cedric Hanimann (2004), Silvan Oberholzer (1999), Sandro Loser (2003), Aaron Schweizer (2002), Abdelkarim Mohamed Hussein (2003), Mario Kuhn (1995), Reto Loser (2002), Luca Keller (1998), Franco Loser (2001), Aaron Ress (1996), Aaron Schönenberger (2004), Robin Zweifel (2004), Enrico Ciccarelli (2003), Ramon Kuhn (1996), Patrik Brändle (1994), Patrice Müller (1998), Levin Rodrigues (2005). Abgänge: Tim Bouwmeester (Verletzung), Florian Schefer (Rücktritt), Fadri Fanetti (2. Mannschaft). Zuzüge: Cedric Hanimann, Abdelkarim Mohamed Hussein und Enrico Cicarelli (alle eigener Nachwuchs). Trainer: Domenico Esposito. Sportchef: Andreas Breitenmoser. Präsident: Dieter Gähwiler. Saisonziel: Erfolgreichen Fussball spielen – Integration der vielen jungen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs – Platz in der vorderen Tabellenhälfte. Prognose: Kirchberg belegte im letzten Jahr als Aufsteiger Platz 3. Die Mannschaft hat das Potenzial, noch eine Stufe höher zu klettern.

FC Neckertal-Degersheim Saison 2023/24, 3. Liga, Gruppe 4. Bild: Beat Lanzendorfer

Im Necker ist eine Ära zu Ende gegangen. Sechs Jahre stand Markus Danuser beim FC Neckertal-Degersheim an der Linie. In seiner Amtszeit hat er den Verein in der 3. Liga etabliert.

Mit dem 59-jährigen Gildo Repola hat ein Mann das Zepter übernommen, der im Toggenburg kein Unbekannter ist. Er stand bereits bei mehreren Vereinen unter Vertrag. In Ebnat-Kappel wohnhaft, betreute er zuletzt die zweite Flawiler Mannschaft.

Er möchte dort weiterfahren, wo sein Vorgänger aufgehört hat. Unter Danuser schaute zuletzt der sechste Schlussrang heraus. Nun darf es auch noch etwas mehr sein. Im ersten Spiel empfängt die Mannschaft Schmerikon, das letztes Jahr in der Gruppe 3 bis zuletzt gegen den Absturz in die 4. Liga ankämpfen musste.

Das Kader des FC Neckertal-Degersheim Kader: Andri Amport (Jahrgang 2002), Ben Anderegg (2004), Joel Bischof (1992), Noah Borlini (2003), Stephen Bosshard (1991), Michael Britt (1988), Nico Britt (2005), Dimitri Büchler (1997), Levin Bürkler (2006), Marino Burtscher (2001), Timo Ebneter (1994), Pascal Egger (1995), Julian Frischknecht (2003), Jan Frischknecht (2000), Fabrice Gantenbein (2004), Benjamin Gübeli (1993), Aron Habtom (2004), Noah Jäger (2003), Sandro Lehmann (1993), Ron Lieberherr (1995), Silvan Looser (1999), Roberto Manzo (1993), Sandro Meng (1988), Nico Meng (1996), Florian Oertli (1992), Fabio Pondini (1991), Patrick Tanner (1992), Gianluca Votta (2002). Abgänge: Markus Danuser (bisher Trainer/neu 2. Mannschaft), Matthias Rüegg (Bütschwil), Dominik Rodriguez (Rücktritt/Umzug nach Zürich). Zuzüge: Dimitri Büchler (Rückkehr aus Herisau), Andri Amport (bisher ohne Verein). Trainer: Gildo Repola (neu). Co-Trainer: Roberto Manzo, Stephen Bosshard und Peter Bosshard. Präsident: Stephen Bosshard. Saisonziel: Platz unter den ersten vier und positive Zusammenarbeit zwischen den jungen und den erfahrenen Spielern. Prognose: Platz 3.

FC Ebnat-Kappel Saison 2023/24, 4. Liga, Gruppe 7. Bild: Beat Lanzendorfer

Lange Zeit lag Ebnat-Kappel in der Meisterschaft 2022/23 fast uneinholbar an der Tabellenspitze. Eine katastrophale Rückrunde liess die Aufstiegsträume dann platzen.

Der Schock ist laut Trainer Andi Büsser längst überwunden: «Meine Jungs sind ein Jahr älter geworden, und nach der Vorbereitung brennen sie darauf, wenn es endlich losgeht. Nun nehmen wir einen neuen Anlauf Richtung 3. Liga.» Die Ebnater starten ihre Mission mit einem Heimspiel gegen Niederstetten.

Das Kader des FC Ebnat-Kappel Kader: Tiziano Hilbi (Jahrgang 2003), Mario Rohner (1993), Basil Güttinger (2000), Edonit Gashi (2001), Simon Götte (2001), Nils Hug (2000), Gökhan Arslan (1989), Yannis Tschumper (1997), Linus Diener (2003), Roman Kipfer (1989), Marlon Figaro (2000), Lukas Romer (2002), Jonas Diener (1998), Marco Giger (2000), Stefan Hinterberger (1992), Joel Roth (2000), Okan Aykac (1995), Raffael Büsser (1999), Marius Schwabe (2001), Lars Götte (2004), Ramon Looser (2000), Robin Keller (2003), Janick Forrer (2005), Robin Vetsch (2006), Pascal Fäh (2006). Abgänge: Stefano Grisendi (Rücktritt/Studium), Roman Kellenberger (Rücktritt). Zuzüge: Edonit Gashi (Wattwil Bunt). Trainer: Andi Büsser. Co-Trainer: Roman Kipfer. Sportchef: Guido Landert. Präsident: Ueli Landert. Saisonziel: Nach dem knapp verpassten Aufstieg soll in dieser Saison die Rückkehr in die 3. Liga gelingen, zumal es im Kader kaum personelle Veränderungen gegeben hat und die junge Mannschaft gut eingespielt loslegen kann. Prognose: Ebnat-Kappel startet als Top-Favorit in die Meisterschaft. Der Aufstieg führt ohne Zweifel über die Obertoggenburger.

FF Toggenburg Saison 2023/24, 2. Liga, Gruppe 1. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Frauenfussball erlebte in den vergangenen Jahren zwar einen Boom, trotzdem ist das Angebot im Toggenburg an gut ausgebildeten Spielerinnen zu knapp, um drei schlagkräftige Teams stellen zu können. Deshalb blieb den Ebnater Frauen nichts anderes übrig, als die Mannschaft aufzulösen und sich dem ein Jahr zuvor gegründeten FF Toggenburg anzuschliessen. Diese Gemeinschaft bestand bis anhin aus Spielerinnen aus Bütschwil und Kirchberg.

Durch den Zusammenschluss entsteht eine schlagkräftige Einheit, die um den Aufstieg in die 1. Liga ein gewichtiges Wort mitreden kann. Trainer bleibt Marc Ott, der als Spieler weiterhin beim FC Bazenheid in der 2. Liga inter als Captain amtet.

Das Kader von FF Toggenburg Kader: Amira Baumgartner (2003), Alexandra Brändle (1998), Diana Brändle (1994), Fabienne Brändle (2001), Siri Bucherini (1998), Anja Forrer (2000), Lara Gabathuler (2000), Maurine Gübeli (2000), Mara Hagmann (2007), Bernadette Hangartner (1995), Corinna Hasler (1994), Samira Heeb (1995), Martina Horvat (1993), Laura Keller (2002), Valerie Kern (2002), Sévérine Münger (1990), Marina Oberholzer (2005), Anuschka Salzmann (1993), Flavia Schaufelberger (2001), Nicole Scherrer (1994), Maurine Schnyder (2003), Melanie Thalmann (1994), Eliane Werder (2004). Abgänge: Michaela Clerc (Winterthur), Arta Mustafi (Wil), Ivana Cabernard, Livia Forrer, Lena Helbling, Nina Rusch (alle FF Toggenburg 2), Ella Gmür (FF Toggenburg 3). Zuzüge: Amira Baumgartner, Siri Bucherini, Anja Forrer, Lara Gabathuler, Martina Horvat, Flavia Schaufelberger (alle Ebnat-Kappel). Trainer: Marc Ott. Goalietrainer Michele Fust. Präsident: Adrian Stillhart. Saisonziel: Aufstieg und Integration der vielen Spielerinnen aus Ebnat-Kappel, nachdem die dortige Mannschaft aufgelöst wurde. Prognose: Der Aufstieg in die 1. Liga kann nur über FF Toggenburg führen.