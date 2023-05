Regionalfussball Die Krise weitet sich aus: Spitzenreiter Ebnat-Kappel kommt in der 4. Liga gegen Schlusslicht Flawil 2 nicht über ein 2:2 hinaus Vor wenigen Wochen hatte Ebnat-Kappel noch einen komfortablen Vorsprung auf die Konkurrenten. Nach dem vierten Spiel ohne Sieg müssen sich die Obertoggenburger nun ernsthafte Sorgen um den Aufstieg machen.

Die Ebnater Spieler wirken zurzeit ziemlich orientierungslos. Vier Spiele ohne Sieg haben ihre Spuren hinterlassen. Bild: Beat Lanzendorfer

Der Frust beim FC Ebnat-Kappel sitzt tief. Der Viertligist kann beim 2:2 gegen Flawil 2 zum vierten Mal in Folge nicht voll Punkten und hat den einstmals komfortablen Vorsprung in der Tabelle aufgebraucht.

Co-Trainer Roman Kipfer, der den abwesenden Andi Büsser an der Linie vertrat, war nach Spielschluss enttäuscht: «Schade, wir haben es einmal mehr nicht geschafft, aus unseren Möglichkeiten Profit zu schlagen.» Es hätte gar noch schlimmer kommen können, denn Marco Giger gelang der Ausgleich erst in der 90. Minute.

Zuvor hatte die Partie durchaus verheissungsvoll begonnen, denn die Ebnater gingen beim Tabellenletzten schon nach zwei Minuten in Führung. Marco Giger hiess auch hier der Torschütze. Derselbe Akteur stand kurz vor dem Seitenwechsel erneut im Fokus als er einen Penalty verschoss.

Das sollte sich nach dem Wechsel rächen. Flawil gelang das 1:1 und wenig später vom Elfmeterpunkt aus sogar das 2:1. Dann kam die letzte Minute und wie bereits beschrieben die Szene von Marco Giger, die zum Ausgleich führte. Das späte Tor ändert aber nichts an der Tatsache, dass sich Ebnat-Kappel in einer Krise befindet und der erhoffte Aufstieg ernsthaft in Gefahr ist.