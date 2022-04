Regionalfussball Die Intensität nimmt zu: In den kommenden Tagen kommt es gleich zu mehreren brisanten Derbys im Toggenburger Fussball Kann Bazenheid den Anschluss zur Spitze wahren, Kirchberg schon bald den Aufstieg feiern und Wattwil sich weiter Luft zu den Abstiegsrängen verschaffen? Diese Fragen werden in den nächsten Tagen und Wochen beantwortet.

Die in Weiss gekleideten Bazenheider Silvano Teixeira, Roman Scardanzan und Captain Marc Ott (von links), möchten sich in Seuzach für die Vorrundenniederlage revanchieren. Bild: Beat Lanzendorfer

Nachdem zwei Drittel der Spiele absolviert sind, kommt die Meisterschaft 2021/2022 in ihre entscheidende Phase. Das sind die Partien der Toggenburger Fussballklubs in den kommenden Tagen:

Zu was die Bazenheider fähig sind, zeigten sie am Gründonnerstag gegen Weesen, als die dem Leader der Gruppe 6 eine empfindliche Cupniederlage zufügten. Nun haben die Toggenburger am Samstag in der Meisterschaft mit Abstiegskandidat Seuzach eine auf dem Papier viel einfachere Aufgabe zu lösen. Allerdings waren Reisen zu den Zürchern in der Vergangenheit selten von Erfolg gekrönt.

Generell tun sich die Bazenheider mit dem ehemaligen Erstligisten immer schwer. Bestes Beispiel ist das Vorrundenspiel, in dem die Berhardsgrütter-Elf bei der 2:3-Niederlage das dritte Gegentor in der Nachspielzeit kassierte. Am Dienstag geht es für die Bazenheider zu Hause weiter mit dem Nachtragsspiel gegen Kreuzlingen.

Nachdem die Wattwiler in den beiden letzten Ernstkämpfen Gastrecht auf der Bütschwiler Breite erhielten, empfangen sie in ihrem ersten richtigen Heimspiel des Jahres Bischofszell. Nach dem wichtigen Erfolg am Dienstag gegen Uzwil 2 müsste genügend Moral vorhanden sein, um den Aufsteiger zu schlagen und sich für die 2:4-Vorrundenniederlage revanchieren zu können.

In der Vorrunde war das 3:2 in Wittenbach der erste von bisher sechs Bütschwiler Saisonsiegen. Wenn am Samstag auf der Breite gegen Wittenbach der siebte folgt, ist es denkbar, dass die Toggenburger auf Platz 3 marschieren. Dies wäre dann der Fall, sollte Teufen, aktuell Dritter, den Platz gegen Spitzenreiter Flawil nicht als Sieger verlassen.

Mit vier Punkten zum Start der Rückrunde hat sich Neckertal-Degersheim aller Abstiegssorgen entledigt. In Gossau müsste es unter normalen Umständen zu weiteren Punkten reichen. Vorsicht ist trotzdem geboten, weil Gossau als Tabellenneunter noch mitten im Abstiegskampf steckt.

Kirchberg, Leader in der 4. Liga Gruppe 7, steht vor zwei vorentscheidenden Auswärtsspielen. Sollte die Mannschaft am Samstag aus Niederstetten und am Dienstag aus Eschlikon mit Punktezuwachs heimkehren, ist ihr die Rückkehr in die 3. Liga kaum noch zu nehmen.

Realistisch betrachtet geht es in diesem Derby nur noch darum, wer die Saison als Tabellenzweiter hinter Kirchberg abschliesst. In der Vorrunde entführte Bazenheid 2 alle drei Punkte beim 1:0-Sieg aus dem Obertoggenburg. Das Rückspiel findet nun am Freitag auf dem Ifang statt.

Bevor es am 28. April zum lange ersehnten Derby Ebnat-Kappel – Bütschwil kommt, müssen sich die Frauen noch mit anderen Gegnerinnen beschäftigen. Die Ebnaterinnen empfangen am Samstag Romanshorn, Bütschwil gastiert tags darauf beim Tabellenzweiten Widnau.