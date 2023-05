Die Frühjahrskrise bei den Frauen von FF Toggenburg scheint definitiv der Vergangenheit anzugehören – sie schlagen am Sonntag Uzwil mit 6:0

Lange Zeit kam FF Toggenburg in der Rückrunde nicht in die Gänge, was sogar den Verlust der Tabellenspitze zur Folge hatte. Nach dem Kantersieg gegen Uzwil beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Widnau aber nur noch drei Punkte, wobei die Rheintalerinnen allerdings ein Spiel weniger absolviert haben.