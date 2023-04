Regionalfussball Die Frauen von FF Toggenburg verlieren den Spitzenkampf in Widnau mit 1:4 und müssen die Tabellenführung in der 2. Liga abgeben Lange Zeit spielten die Frauen von FF Toggenburg eine überragende Saison und lagen nach acht Runden und 24 Punkten souverän an der Tabellenspitze. Nach zuletzt drei Niederlagen in vier Spielen steckt die Mannschaft in einer Krise.

Corinna Hasler (am Ball) war im Spitzenkampf gegen Widnau die einzige Spielerin, die über einen Torerfolg jubeln konnte. Bild: Beat Lanzendorfer

Jetzt ist es passiert, FF Toggenburg liegt nicht mehr an der Tabellenspitze. Nach der 1:4-Niederlage im Spitzenkampf am Sonntag in Widnau besetzen die Frauen des Trainerduos Scherrer/Ott erstmals in dieser Spielzeit nicht mehr den Leaderthron.

Noch ist die Situation nicht dramatisch, denn gegenüber den jetzt punktgleichen Rheintalerinnen ist man lediglich wegen der höheren Anzahl Strafpunkte auf Platz 2 zurückgefallen. Trotzdem lässt sich nicht wegdiskutieren, dass die Toggenburgerinnen in den vergangenen vier Runden drei Niederlagen kassierten.

Der Anfang war noch verheissungsvoll

Trainer Stefan Scherrer sprach im Nachgang von einer deutlichen Leistungssteigerung gegenüber der Vorwoche und der Niederlage im Derby gegen Ebnat-Kappel: «Wir konnten zumindest in der ersten Halbzeit Druck ausüben und uns auch Chancen erarbeiten.» Eine solche nutzte Corinna Hasler nach elf Minuten auch zur Führung.

Nach dem Seitenwechsel bot sich ein ähnliches Bild. FF Toggenburg hatte weitere Möglichkeiten, das Skore zu erhöhen, aber alle blieben ungenutzt, was sich im weiteren Verlauf des Spiels rächen sollte. Als Haltiner nach 67 Minuten der Ausgleich gelang, war dies der Auftakt einer Endphase, in der das Gästeteam komplett auseinanderfiel. Drei weitere Gegentore liessen das Verdikt zuletzt brutal aussehen.

Dazu der Trainer: «Mir scheint, wir hätten ein mentales Problem, denn nach dem Ausgleich haben alle die Köpfe hängen lassen.» Sie würden einfach zu wenig clever auftreten und hätten sich zum Schluss richtiggehend auskontern lassen. Der Trainer ist nun froh, dass die Mannschaft über die Ostertage frische Kräfte sammeln kann und die zuletzt im Mittelfeld schmerzlich wegen einer Verletzung vermisste Maurine Schnyder im Heimspiel am 16. April gegen Au-Berneck wieder einsatzfähig ist.