Regionalfussball Die Frauen des Teams FF Toggenburg schlagen im Spitzenkampf der 2. Liga Rapperswil-Jona 2 mit 3:2 Mit der zweiten Mannschaft aus Rapperswil-Jona gastierte am Sonntag einer der letzten Konkurrenten von FF Toggenburg im Kampf um den Aufstieg in die 1. Liga auf der Bütschwiler Breite. Nach dem knappen Erfolg des Heimteams spricht vieles dafür, dass ab Sommer 2023 im Toggenburg wieder Frauenfussball der dritthöchsten Liga zu sehen ist.

Alexandra Brändle erläuft einen zu kurzen Rückpass und erzielt gleich das 2:0 für das Team FF Toggenburg. Bild: Beat Lanzendorfer

Was das Team FF Toggenburg am Sonntag während der ersten Halbzeit im Spitzenkampf gegen die zweite Mannschaft aus Rapperswil-Jona ablieferte, gehört zum Besten, was die Anhänger des Frauenfussballs in den vergangenen Monaten im Tal zu sehen bekamen.

Am Ende benötigte es dann einen Kraftakt, um den Vorsprung über die Zeit zu retten und mit dem 3:2 den achten Sieg in Serie zu bewerkstelligen.

Der Plan des Trainerduos ist aufgegangen

Nach Spielschluss zeigte sich Trainer Stefan Scherrer einerseits glücklich, andererseits aber auch erleichtert, denn in der Endphase wurde es trotz anfänglichem 3:0-Vorsprung nochmals eng. Dazu sagt er: «Der Plan war klar, wir wollten den Gegnerinnen von der ersten Sekunde an den Tarif durchgeben. Das ist uns gelungen. In der zweiten Halbzeit mussten wir unserem hohen Anfangstempo dann Tribut zollen.»

Die Spielerinnen aus der Rosenstadt, von denen gemäss Scherrer fünf dem Kader des NLA-Teams angehören, wussten in den ersten dreissig Minuten nicht, was da abgeht. FF Toggenburg zündete ein Angriffsfeuerwerk und führte durch Tore von Corinna Hasler und einem Doppelpack von Alexandra Brändle mit 3:0.

Ein Bruch im Spiel der Einheimischen war dann der Anschlusstreffer nach 32 Minuten durch Anna Sofia Züger. Die letzten Minuten vor dem Seitenwechsel waren dann der Vorgeschmack auf das, was die Toggenburger Spielerinnen in der zweiten Halbzeit erwarten sollte.

Mit Glück den Vorsprung verteidigt

Rapperswil-Jona 2 übernahm nun das Spieldiktat, wobei FF Toggenburg durchaus zu Kontermöglichkeiten kam und das Spiel frühzeitig hätte entscheiden können. Als dann aber Camy Nyffeler nach 78 Minuten das 3:2 schoss, begann das grosse Zittern. Mit Glück und einer gut aufgelegten Bernadette Hangartner im Tor wurde die Schlussoffensive erfolgreich abgewehrt.

Zufrieden zeigte sich auch Marc Ott, der zusammen mit Stefan Scherrer das Trainerduo bildet: «Jede Spielerin ist für die andere gegangen. Die jetzige Ausgangslage haben wir uns verdient, weil wir in jedem Training daran arbeiten, Fortschritte zu erzielen.»

Beim Blick auf die Tabelle ist klar, dass der Aufstieg in die 1. Liga nur über FF Toggenburg führen kann. Die Mannschaft hat mit ihrer makellosen Bilanz nach acht Runden bereits zwölf Punkte Vorsprung auf Frauenfeld und Widnau, wobei die zwei ärgsten Konkurrenten erst sieben Spiele absolviert haben. Rapperswil-Jona 2 belegt nun hinter dem punktgleichen Uzwil Position 5.