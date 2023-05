Regionalfussball Die Ebnater Frauen müssen sich im Dauerregen am Dienstagabend gegen Romanshorn mit 2:3 geschlagen geben Den Frauen aus Ebnat-Kappel blieb nach dem verlorenen Cupfinale gegen Widnau am Sonntag in Mels wenig Zeit, die Niederlage zu verdauen. Zwei Tage später stand bereits das Meisterschaftsspiel gegen Romanshorn auf dem Programm. Für die Obertoggenburgerinnen setzte es die sechste Saisonniederlage ab.

Der Dauerregen und die sich bildenden Wasserlachen liessen am Dienstag auf dem Untersand kein gutes Spiel zu. Bild: PD

Zwei Spiele in weniger als 48 Stunden waren zu viel. Nach dem verlorenen Cupfinale am letzten Sonntag gegen Widnau (1:2), müssen sich die Ebnater Frauen auch am Dienstag in der Meisterschaft gegen Romanshorn mit 1:2 geschlagen geben.

Das Spiel hätte für die Einheimischen bei Dauerregen und einem dadurch schwierig zu bespielenden Terrain nicht besser beginnen können. Schon nach weniger als einer Minute brachte Topscorerin Selin Roth ihre Farben in Führung.

Trotz Feldüberlegenheit in der ersten Halbzeit konnten die Einheimischen das Score nicht ausbauen. Im Gegenteil: Wie aus heiterem Himmel gelang Luana Pfomann kurz vor der Pause der Ausgleich.

Nach Wiederbeginn machten sich die nachlassenden Kräfte beim Heimteam immer mehr bemerkbar. Die Folge davon waren zwei weitere Gegentreffer durch Carina Vanessa Guerreiro Viriato (54.) und Sarah Birenstihl (75.).

Obwohl sich die Ebnater Frauen noch einmal bemühten, doch noch einen Punkt zu retten, gelang nur noch der Anschlusstreffer. Nach einem Freistoss von Amira Baumgartner stand erneut Selin Roth goldrichtig und verkürzte auf 2:3 (80.). Diesen knappen Vorsprung schaukelte der Tabellendritte Romanshorn gegen den Tabellensiebten über die Runden.