Regionalfussball Die Ebnater Frauen finden nicht aus dem Loch und müssen sich am Pfingstmontag auswärts gegen Uzwil mit 1:3 geschlagen geben Die Trendwende ist nicht wie erhofft eingetreten. Die Ebnater Frauen kassieren die achte Niederlage in Folge und müssen zu allem Übel auch den verletzungsbedingten Ausfall von Martina Horvat verkraften.

Hier konnte Martina Horvat (links) noch mittun, später musste sie das Spielfeld verletzt verlassen. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Ebnater Frauen können einfach nicht mehr punkten. Das 1:3 am Pfingstmontag auf der Henauer Rüti gegen die Uzwiler Frauen war die achte Niederlage in Serie.

Dabei hatte es bis zur Pause gar nicht so schlecht ausgesehen. Ebnat-Kappel hatte sogar die besseren Chancen. Zuerst verhinderte die Latte den Torjubel, dann schoss Flavia Cemin knapp am Tor vorbei.

Ein weiterer Dämpfer war das verletzungsbedingte Ausscheiden nach 35 Minuten von Martina Horvat. Nach ersten Prognosen soll es sich aber «nur» um eine schmerzhafte Prellung handeln.

Patricia Forrer kann den Rückstand ausgleichen

Nach der Pause erwischten die Uzwilerinnen den besseren Start und gingen mit 1:0 in Führung. Darauf hatten die Toggenburgerinnen aber eine Antwort und schossen durch Patricia Forrer den Ausgleich.

Nun konnten die Uzwilerinnen noch einen Gang höherschalten und kamen zu zwei weiteren Toren. Letztendlich fällt der Sieg für den diesjährigen Finalisten des Ostschweizer Cupfinals, der gegen Thusis/Cazis allerdings verloren ging, verdient aus. Ebnat-Kappel-Trainer Lorenzo Simonetti zeigte sich kurz nach Spielende aber bereits wieder kämpferisch:

«Nun werden wir noch einmal alles in die Waagschale werfen, damit wir uns im letzten Spiel gegen Absteiger Linth 04 mit einem positiven Ergebnis in die Sommerpause verabschieden können.» Das wäre den Ebnaterinnen zu wünschen, denn an den Leistungen gemessen, hätten sie mehr als den 10. Platz verdient.