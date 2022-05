Regionalfussball Die Bütschwiler Frauen liefern eine Galavorstellung ab und gewinnen in Ems mit 6:0 – Alexandra Brändle trifft viermal Zwei Spieltage vor Schluss festigen die Bütschwiler Frauen den dritten Platz in der Rangliste mit dem zehnten Saisonsieg.

Alexandra Brändle war von ihren Gegenspielerinnen nicht zu stoppen und schoss vier Tore. Bild: Beat Lanzendorfer

Die Bütschwiler Frauen finden nach der unglücklichen Heimniederlage gegen Au-Berneck (0:1) zum Erfolg zurück und schlagen Ems auswärts mit 6:0. Zur Spielerin des Tages avanciert Alexandra Brändle. Viermal darf sie sich zu einem Torerfolg gratulieren lassen.

Wenn es immer so einfach wäre wie gegen die Bündnerinnen aus Ems, die Bütschwiler Frauen wären in der 2. Liga wohl noch im Aufstiegsrennen. Bereits in der Hinrunde gewannen die Toggenburgerinnen auf der Breite mit 5:1.

Die zwölf Minuten von Alexandra Brändle

Bis am Sonntag das Spiel aus Sicht der Gäste resultatmässig so richtig in die Gänge kam, dauerte es einen Moment. Melanie Thalmann brachte die Elf um das Trainerduo Stefan Scherrer/Marc Ott nach 19 Minuten in Führung. Davor liessen die Spielerinnen aber bereits drei hundertprozentige Chancen liegen.

Dann folgten zwölf Minuten, die Alexandra Brändle wohl nicht mehr so schnell vergessen wird. Zwischen der 29 und 41 Minute gelangen ihr vier Treffer. Mit 5:0 ging es in die Pause, das Spiel war schon bei Halbzeit entschieden.

Der Trainer ist des Lobes voll

Nach dem Seitenwechsel hätten die Gäste das Skore locker um mehrere Tore erhöhen können. Getroffen hat aber nur noch Sévérine Münger. In der 84 Minute besorgte sie das 6:0. Der zehnte war gleichzeitig auch der höchste Saisonsieg der Bütschwiler Frauen.

Klar, dass sich Trainer Stefan Scherrer nach Spielschluss zufrieden zeigte: «Das war heute eine starke Leistung. Wir haben den Ball perfekt laufen lassen und sind so von Anfang an ins Spiel gekommen.» Der Trainer konnte sich gar den Luxus leisten, im Verlauf der Partie einige Spielerinnen einzusetzen, die bisher weniger zum Zug kamen.

Nun geht es in den abschliessenden Spielen gegen Romanshorn und Rapperswil-Jona 2 darum, den dritten Tabellenplatz zu verteidigen.