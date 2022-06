Regionalfussball Die Bütschwiler Frauen feiern beim 4:0 gegen Romanshorn den sechsten Rückrundensieg und liefern dabei eine starke Leistung ab Der Applaus nach dem letzten Heimauftritt der Bütschwiler Frauen war verdient. Die Mannschaft um das Trainergespann Stefan Scherrer/Marc Ott hat mit den drei Punkten den dritten Platz vor der letzten Runde bei Rapperswil-Jona 2 gefestigt.

Melanie Thalmann (vorne rechts) setzte mit dem 4:0 den Schlusspunkt unter eine gute Mannschaftsleistung. Bild: Beat Lanzendorfer

Ein Zuschauer fasste das Gesehene zwischen den Bütschwiler und Romanshorner Frauen am Pfingstmontag auf der Sportanlage Breite passend zusammen: «Die Bütschwilerinnen haben in dieser Saison unglaubliche Fortschritte erzielt. Alles, was sie machen, hat Hand und Fuss.»

Mit seiner Aussage traf er den Nagel ziemlich genau auf den Kopf. Der 4:0-Erfolg widerspiegelt die Leistung des Heimteams in den letzten Wochen. Und der Gegner war nicht ein Abstiegskandidat, sondern der Tabellenvierte, der mit einem Sieg die Bütschwiler Frauen in der Rangliste überholt hätte.

Die Einheimischen sind drückend überlegen

Solche Gedankenspiele liessen die Einheimischen gar nicht aufkommen und waren vom Start weg drückend überlegen. Mit dem 1:0 zur Pause, geschossen von Alexandra Brändle, waren die Gäste noch gut bedient. Nach Wiederbeginn ging es im gleichen Stil weiter.

Der einzige Unterschied: Nun konnten die Bütschwilerinnen aus ihren zahlreichen Chancen immerhin drei in Tore ummünzen. Zuerst war es nach gut einer Stunde Nicole Scherrer, die einen Elfmeter kaltblütig verwandelte. Corinna Hasler war von den Beinen geholt worden. Zwei Minuten später gelang Fabienne Brändle das 3:0.

Abwehrchefin Maurine Gübeli (am Ball) hielt hinten den Laden dicht. Bild: Beat Lanzendorfer

In der Schlussphase setzte Melanie Thalmann noch einen drauf und vollendete zum 4:0-Schlussresultat. Nach diesem Auftritt bemerkte ein weiterer Besucher: «Schade um die schwache Vorrunde, nach dieser Rückrunde hätten die Bütschwilerinnen mehr als nur den dritten Platz verdient.»