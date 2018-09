Regionalfussball: Der Wattwiler Aufwärtstrend hält an Aufsteiger Wattwil Bunt holt sich in der 2. Liga regional beim 2:1-Sieg gegen Uzwil 2 trotz Rückstand drei Punkte und arbeitet sich ins Mittelfeld vor. Raphael Dort

Die Anweisungen in der Halbzeitpause von Trainer Jan Rüeger trugen Früchte, die Mannschaft schaffte anschliessend die Wende. (Bild: Walter Züst)

Gastgeber Uzwil 2 startete deutlich besser in die Partie als die Gäste aus Wattwil. Die Rüeger-Elf musste schon ab der sechsten Minute einem Rückstand hinterherrennen, nachdem Dusan Vasic das Heimteam in Front geschossen hatte.

Der Verlusttreffer war für die Wattwiler Akteure zwar kein Schock, trotzdem dauerte es eine Weile, bis sie den Tritt in der körperbetonten Partie fanden.

Erst in der 25. Spielminute bekamen die Zuschauer einen erfolgsversprechenden Angriff der Wattwiler zu Gesicht. Dieser wurde jedoch durch ein Foul der Uzwiler unterbunden. So kam es, dass die Wattwiler mit einem Rückstand in die Pause gingen.

Wende nach der Pause durch Seferi und Monteiro

Nach Wiederbeginn drehte Wattwil Bunt das Spielgeschehen komplett. Bereits in der 47. Spielminute erzielte der zweikampfstarke Seferi den Ausgleich für die Toggenburger. Das erste Mal in der Partie übernahmen die Gäste nun das Zepter. Dies sollte sich auszahlen.

In der 66. Minute erzielte der frisch eingewechselte Monteiro eiskalt den Siegestreffer, nachdem dem Uzwiler Keeper ein unglücklicher Fehler unterlaufen war. Die Gäste verteidigten ihren Vorsprung in der Endphase stark. Den Uzwiler Serben gelang es nicht mehr, sich gefährliche Chancen herauszuspielen. Die Wattwiler zeigten sich aufsässig und durchsetzungsfähig.

In der 89. Spielminute gelang dem Aufsteiger ein weiterer schneller Konter nach einer Balleroberung in der Verteidigung. Fernandez verpasste es aber, den Vorsprung der Wattwiler auszubauen. Damit feierte der Aufsteiger den zweiten Saisonsieg. Morgen Mittwoch gilt es die gute Form beizubehalten, wenn die Wattwiler in Ebnat-Kappel auf den FC Rapperswil Jona 2 treffen.

Hier geht's zum Matchtelegramm