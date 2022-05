Regionalfussball Der FC Wattwil Bunt holt in Romanshorn beim 2:2 einen Punkt, der im Kampf gegen den Abstieg noch entscheidend sein könnte Der Toggenburger Zweitligist führt zur Pause mit 2:0, kassiert nach Wiederbeginn aber noch zwei Gegentore. Beide Teams hadern mit der Leistung der drei Unparteiischen.

Roman Kipfer (links) brachte Wattwil Bunt 1:0 in Führung. Rechts Captain Christoph Schneider. Bild: Beat Lanzendorfer

In der Vorrunde besiegte Wattwil Bunt Romanshorn dank Toren von Jeton Seferi mit 2:0.

Am Samstag reichte es gegen den Tabellenvierten beim 2:2 immerhin zu einem Punkt. Dieser könnte im Kampf gegen den Abstieg möglicherweise noch entscheidend sein.

Jan Rüeger hält sich mit Kritik nicht zurück

Trotzdem zeigte sich Trainer Jan Rüeger bei seinem Fazit nicht vollends zufrieden. «Das Spiel hätte auch 4:4 oder 5:5 ausgehen können, weil beide Teams Chancen zuhauf hatten. Unsere Leistung war ansprechend, leider die der Unparteiischen weniger, wobei ich in der Regel die Schuld nicht bei anderen suche.»

Sein Team sei in mehreren strittigen Situationen benachteiligt worden. Rüeger sprach auch jene Szene in der Nachspielzeit an, als Shala nach seiner zweiten Verwarnung das Spielfeld verlassen musste. Für den Wattwiler Trainer ein Fehlentscheid. Die Toggenburger spielten zu jenem Zeitpunkt in Überzahl, weil sich knapp zwanzig Minuten zuvor Friederich eine rote Karte einhandelte.

Das Resultat hatte lange Zeit gut für die Toggenburger ausgesehen. Kipfer und Baumgartner trafen bereits in der ersten Halbzeit ins Schwarze. Länzlinger konnte noch vor Ablauf einer Stunde verkürzen. Der gleiche Akteur rettete den Einheimischen mit seinem Treffer zum 2:2 immerhin einen Punkt. Für Wattwil geht es am 8. Mai gegen Arbon weiter.