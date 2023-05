Regionalfussball Der FC Kirchberg ist zurück auf der Siegerstrasse und bezwingt Berg in einem verrückten Nachtragsspiel auswärts mit 4:3 Am vergangenen Samstag erlitt Drittligist Kirchberg im Kampf um den Aufstieg eine ärgerliche 1:2-Niederlage gegen Zuzwil. Die Mannschaft hat sich von diesem Rückschlag aber gut erholt und legte beim Vergleich in Berg viel Willen an den Tag.

Ramon Kuhn (am Ball) hatte mit seinen zwei Toren einen grossen Anteil am Kirchberger Sieg in Berg. Bild: Beat Lanzendorfer

Der FC Kirchberg zeigt eine grossartige Moral und gewinnt am Donnerstagabend das Nachtragsspiel gegen Berg auswärts mit 4:3. Zwanzig Minuten vor dem Abpfiff lagen die Toggenburger noch mit 1:3 hinten.

Dann zündeten die Gäste den Turbo und wendeten das Blatt dank den Gebrüdern Kuhn. Zweimal Ramon und einmal Mario schafften mit ihren Toren einen nicht mehr für möglich gehaltenen Sieg. Mit den gewonnenen drei Punkten bleibt der Aufsteiger in Tuchfühlung mit dem Spitzenduo. Fünf Zähler Rückstand sind es auf den Tabellenzweiten Zuzwil, einer mehr auf Leader Bütschwil.

Der Trainer muss zuerst seine Gefühlswelt ordnen

Trainer Domenico Esposito benötigte nach Spielschluss einige Minuten, um seine Gedanken zu ordnen. Die vorangegangenen neunzig Minuten hatten seine Gefühlswelt ziemlich durcheinandergebracht. Als er sich gesammelt hatte, sagte er: «In der ersten Halbzeit haben wir unterirdisch schlecht gespielt und sind absolut verdient mit 0:2 in Rückstand geraten.»

Wenigstens sei seiner Mannschaft kurz vor der Pause der Anschlusstreffer durch Mario Kuhn gelungen. Nach der Pause gerieten die Kirchberger vorerst mit 1:3 in Rückstand, bevor Berg an die Wand gespielt werden konnte. «Wir haben immer an uns geglaubt und haben eine unglaubliche Willensleistung an den Tag gelegt», erklärte Esposito weiter.

Vorerst war es Ramon Kuhn, dem das 2:3 gelang, bevor Bruder Mario den Ausgleich bewerkstelligte. Es sollte noch besser kommen. Nach 93 Minuten schnürte Ramon wie sein Bruder Mario einen Doppelpack und traf zum umjubelten 4:3. Dazu sagte Esposito weiter: «Wir spielen eine verrückte Saison, nun hoffe ich, dass sich meine Jungs bis am Samstag erholen, wenn es nach Münchwilen geht.» Dabei zeigte er sich kämpferisch: «Wenn wir auch dort gewinnen, melden wir uns im Aufstiegskampf definitiv zurück.»