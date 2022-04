Erstfeld Von «Peanuts» über «gehört dazu» bis hin zu «tun wir uns nicht an»: So reagieren Reisende auf den Osterstau am Gotthard

Wer über Ostern in den Süden will, steht auch an diesem Osterwochenende im Stau am Gotthard. Die Stimmung bei den Reisenden war gemischt, wie ein Augenschein bei der Gotthard-Raststätte zeigt.