Regionalfussball Der FC Bütschwil kann am Wochenende im Spitzenkampf den zweitletzten Schritt Richtung 2. Liga machen Nach dem bitteren Abstieg 2019 kehrte der FC Bütschwil zwei Jahre später in die 3. Liga zurück. 24 weitere Monate später stehen die Toggenburger an der Schwelle zur 2. Liga. Nun kommt es am Samstag zum Direktduell gegen Zuzwil. Mit vier Punkten Vorsprung halten die Bütschwiler alle Trümpfe in der Hand.

Wenn Bütschwil-Captain Daniel Fäh seine Mannschaft zu einem weiteren Sieg führt, ist der Aufstieg in die regionale 2. Liga praktisch geschafft. Bild: Beat Lanzendorfer

Das 3.-Liga-Spitzenspiel Bütschwil-Zuzwil steht am Wochenende im Fokus. So wird in den nächsten Tagen gespielt:

Gemäss Weisungen der Amateurliga kommt es in diesem Jahr in der 2. Liga interregional lediglich zu einer Qualifikationsrunde für die erste Hauptrunde des Schweizers Cups. Für diese sind 18 Mannschaften teilnahmeberechtigt. Es sind dies jeweils die drei Erstklassierten der fünf Gruppen. Zusätzlich nehmen die drei besten Gruppenvierten der fünf Gruppen teil. Total 18 Mannschaften. Weil es diverse Ausnahmen gibt - zweite Mannschaften sind nicht startberechtigt, ebenso Balzers, das dem liechtensteinischen Verband angehört - könnten auch Teams in den Genuss kommen, welche die Saison auf Platz 5 oder gar 6 abschliessen.

Für Bazenheid heisst dies, in den verbleibenden fünf Runden möglichst viele Punkte zu sammeln, um sich die Option für die Cup-Qualifikation offenzuhalten. Gegen Abstiegskandidat Lachen/Altendorf wird deshalb am Samstag nichts weniger als ein Sieg erwartet. Die Qualifikationsspiele zum Schweizer Cup finden dann am Wochenende vom 24./25. Juni nach dem Ende der Meisterschaft statt.

Vor zwei Wochen wäre in diesem Spiel noch viel mehr Brisanz gewesen – aus Sicht der Bronschhofer. Weil die Mannschaft aus den vergangenen zwei Spielen aber sechs Punkte holte, ist die Abstiegsgefahr in der 2. Liga gebannt. Diese ist bei Wattwil Bunt längst kein Thema mehr. Nun geht es darum, Platz 3 bis über die Ziellinie zu tragen.

Der FC Kirchberg hat sein Spiel bereits hinter sich - 0:0 in Aadorf - und geniesst deshalb ein freies Wochenende.

Beim FC Bütschwil gibt man sich trotz guter Aussichten weiterhin zurückhaltend, was den Aufstieg in die 2. Liga betrifft. Nun folgt mit Zuzwil das «Spiel des Jahres» gegen den letzten verbliebenen Konkurrenten. Schaffen die Bütschwiler den 15. Saisonsieg, würde der Vorsprung auf sieben Punkte anwachsen. Das wäre bei drei noch ausstehenden Spielen mehr als die halbe Miete.

Um viel geht es nicht mehr zwischen dem Tabellensiebten Neckertal-Degersheim und dem -achten Dussnang. Weil die Neckertaler in der 3. Liga eine Reserve von sechs Punkten aufweisen, können sie auch bei einer Niederlage vom Gegner nicht überholt werden. In der Vorrunde setzten sich die Neckertaler zu Hause mit 4:1 durch.

Vor den entscheidenden drei Runden in der 4. Liga – Ebnat-Kappel und Wil 3 liegen punktgleich an der Spitze – dürfen die Obertoggenburger ein freies Wochenende einziehen. Für sie geht es am 27. Mai auswärts gegen Henau 2 weiter.

Vier Runden sind bei den Frauen in der 2. Liga noch zu absolvieren. Mit vier Punkten Rückstand haben die Ebnaterinnen noch die Möglichkeit, die Saison auf einem Podestplatz abzuschliessen. Es wäre daher kein Nachteil, wenn es beim unmittelbar vor ihnen liegenden Frauenfeld einen Vollerfolg gäbe.

Im Gegensatz zu den Ebnater Frauen hat FF Toggenburg nur noch drei Spiele vor sich. Bei sechs Verlustpunkten Rückstand auf Spitzenreiter Widnau sind die Aufstiegschancen trotz zuletzt zweier Siege aber gering. Am Sonntag sind die Frauen bei der zweiten Mannschaft aus Rapperswil-Jona zu Gast. In der Vorrunde konnten sie sich mit 3:2 durchsetzen.