Der FC Bütschwil holt sich in diesem Jahr den zweiten Sieg und bleibt souveräner Leader in der 3. Liga

Auf das 5:1 in der Vorrunde folgt am Sonntag ein 2:0 gegen Dussnang. Die Bütschwiler Fussballer ziehen weiterhin einsam ihre Kreise und bauen ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf acht Punkte aus. Allerdings hat Verfolger Zuzwil noch ein Spiel weniger ausgetragen.