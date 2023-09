Regionalfussball Der FC Bütschwil holt sich den vierten Saisonsieg – FF Toggenburg muss sich hingegen mit einem Punkt begnügen 2.-Liga-Aufsteiger Bütschwil überrascht weiter und gewinnt das vorgezogene Meisterschaftsspiel in Eschenbach mit 3:2. Am letzten Wochenende mussten sich die Toggenburger gegen den gleichen Gegner im Cup noch geschlagen geben. Weniger gut ergeht es den Toggenburger Frauen beim 2:2 in Frauenfeld.

Elias Keller (links) brachte seine Farben beim Sieg in Eschenbach in Führung. Archivbild: Beat Lanzendorfer

Der FC Bütschwil revanchiert sich für die Cupniederlage (0:2) und gewinnt am Donnerstagabend in der sechsten Runde der 2.-Liga-Meisterschaft gegen Eschenbach mit 3:2.

Die Toggenburger zeigen dabei viel Moral, geben sie doch eine 2:0-Führung preis, bevor Dejan Stevic mit seinem Siegtor dem Team drei Punkte sichert.

Abwehrchef spricht von verdientem Sieg

Für Pascal Hollenstein, das defensive Gewissen der Bütschwiler, geht der Erfolg in Ordnung: «Wir waren speziell in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft.» Nach dem Seitenwechsel sei es dann etwas ruppig geworden.

Als Keller nach 39 Minuten das 1:0 erzielt und Gübeli 120 Sekunden später mit dem 2:0 nachdoppelt, hätten die Bütschwiler längst in Führung liegen können. Gajic und Rüegg hatten aus aussichtsreicher Position vergeben.

Nach dem Seitenwechsel erhielten die Einheimischen einen aus Bütschwiler Sicht harten Elfmeter zugesprochen, den sie zum 1:2 nutzten. Nach einem Eigentor von Fust – er lenkte einen scharfen Schuss unglücklich ins eigene Tor ab – stand es nach 76 Minuten plötzlich 2:2. Die Toggenburger konnten daraufhin nochmals einen Gang höher schalten und schossen zwei Minuten später durch Stevic das 3:2.

In den Schlussminuten verteidigten die Gäste den Vorsprung souverän und sicherten sich im sechsten Meisterschaftsspiel den vierten Sieg.

FF Toggenburg holt nur einen Punkt

Alexandra Brändle (links) traf für FF Toggenburg schon nach einer Minute ins Schwarze. Archivbild: Beat Lanzendorfer

FF-Toggenburg-Spielführerin Diana Brändle zeigte sich nach dem Auftritt am Donnerstagabend in Frauenfeld enttäuscht: «Das 2:2 fühlt sich wie eine Niederlage an. Wir haben uns einfach zu kompliziert angestellt, obwohl die Chancen für einen Sieg vorhanden gewesen wären. Schade, wir konnten leider nicht umsetzen, was wir uns vorgenommen haben.»

Dabei hatte die Begegnung verheissungsvoll begonnen. Kaum hatte der Unparteiische das Spiel freigegeben, lag FF Toggenburg durch Alexandra Brändle mit 1:0 vorn.

Frauenfeld gelang der Ausgleich aber nur wenige Minuten später. Die Frauen aus dem Toggenburg blieben aber feldüberlegen und konnten daraus Profit schlagen. Nach 25 Minuten stand Melanie Thalmann goldrichtig und markierte das 2:1.

Bütschwil bleibt auf Platz 4

Obwohl das Team um Trainer Marc Ott auch im zweiten Abschnitt mehrheitlich im Ballbesitz war, reichte es trotzdem nur zu einem Punkt. Auf den Frauenfelder Ausgleich wusste FF Toggenburg keine Antwort mehr.

Somit bleibt es in der Tabelle wie gehabt. Beide Teams belegen mit jeweils zehn Punkten die Positionen 3 und 4. Allerdings laufen nach dem Unentschieden beide Gefahr, den Anschluss an das Spitzenduo Uzwil und Romanshorn einzubüssen.