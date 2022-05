Regionalfussball Der FC Bütschwil gewinnt das 3.-Liga-Derby beim FC Neckertal-Degersheim dank eines Tores von Sandro Brunner in der Nachspielzeit mit 3:2 Der Neuling in der 3. Liga bleibt eine der Überraschungen. Mit dem achten Saisonsieg haben sich die Bütschwiler auf den dritten Tabellenplatz vorgearbeitet. Die Bilanz von Neckertal-Degersheim mit bisher gewonnenen 24 Punkten darf sich allerdings auch sehen lassen.

Bütschwil-Captain Daniel Fäh (vorne), Im Zweikampf mit Patrick Tanner, gehörte wie fast immer zu den auffälligsten Akteuren. Bild: Beat Lanzendorfer

Jetzt hat es Neckertal-Degersheim erstmals in diesem Jahr erwischt. Nachdem die Danuser-Elf im Frühjahr viermal in Folge punkten konnte, setzte es ausgerechnet am Mittwochabend im Derby gegen Bütschwil eine 2:3-Heimniederlage ab.

Während der Sieger mit den drei Punkten an Zuzwil vorbeizieht und neu den dritten Zwischenrang belegt, verbleibt Neckertal-Degersheim auf Position 5. Die Zuschauer bekamen ein gutes Spiel vorgesetzt, das besonders im zweiten Abschnitt Derbycharakter beinhaltete.

Roberto Manzo trifft lediglich die Latte

Bütschwil ging nach 31 Minuten durch Fabian Brändle nicht unverdient in Führung, musste eine Viertelstunde zuvor allerdings das Glück in Anspruch nehmen. Manzo traf mit seinem Kopfball lediglich die Latte. Auf der Gegenseite machte der Ball ebenfalls Bekanntschaft mit dem Aluminium. Kurz vor dem Pausenpfiff traf Captain Fäh mit seinem Schuss den Pfosten.

Zwei Minuten nach Wiederbeginn hatte Fäh sein Visier neu justiert. Von Fabian Brändle herrlich in die Tiefe lanciert, vollsreckte er eiskalt an Ebneter vorbei zum 0:2. Die Antwort sollte nicht lange auf sich warten lassen. Oertli gelang sechs Minuten später mit einem satten Weitschuss der Anschlusstreffer.

Nun wogte die Begegnung hin und her mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Brändle und Fäh, die beiden Bütschwiler Torschützen, vergaben zwischen der 63. und 73. Minute die grössten Chancen, den Zweitore-Vorsprung wieder herzustellen.

Frust und Freude nah beieinander

Glück dann für die Gäste in der 83. Minute. Neckertal verpasste aus aussichtsreicher Position den Ausgleich. Drei Minuten später war das 2:2 trotzdem Tatsache. Silvan Looser liess sich als Torschütze feiern. Als bereits die Nachspielzeit lief, erhielten die Bütschwiler einen Freistoss zugesprochen. Der daraus entstandene Abpraller landete genau in den Füssen von Sandro Brunner, der reaktionsschnell zum 3:2 vollendete.

Der Frust beim Verlierer war nach Spielschluss wegen des späten Gegentreffers natürlich gross. Die Bütschwiler nahmen hingegen erfolgreich Revanche für die 0:1-Vorrundenniederlage und gehören mit den acht bisherigen Saisonsiegen zweifellos zu den positiven Überraschungen.