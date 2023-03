Regionalfussball Der FC Bütschwil bleibt in der 3. Liga unantastbar und bezwingt zum Start der Rückrunde Abstiegskandidat Kreuzlingen 2 mit 4:1 Die Bütschwiler hatten vor gut vier Monaten die Winterpause mit einem Vorsprung von fünf Punkten auf Zuzwil angetreten. Daran wird sich vorerst nichts ändern. Im ersten Spiel in diesem Jahr feierten sie gegen Kreuzlingen 2 den zehnten Saisonsieg.

Die Bütschwiler lassen sich weiterhin nicht vom Weg abbringen und liegen in der 3. Liga mit deutlichem Vorsprung an der Tabellenspitze. Bild: Beat Lanzendorfer

Der FC Bütschwil erledigt seine Pflichtaufgabe und schlägt Schlusslicht Kreuzlingen 2 im ersten Rückrundenspiel auswärts mit 4:1.

Damit bleiben die Toggenburger weiterhin souveräner Leader in der Gruppe 4 der 3. Liga. Der Vorsprung auf das zweitplatzierte Zuzwil beträgt nach wie vor fünf Zähler.

Dabei erstaunt nicht nur die Platzierung der Eisenhut-Elf, sondern auch deren Konstanz. Nach zwölf Spielen ist die Mannschaft noch immer ungeschlagen und holte in dieser Zeit zehn Siege und zwei Unentschieden.

Die Gegenwehr war nur von kurzer Dauer

Wie erwartet war es am Sonntagnachmittag nach der mehrmonatigen Winterpause ein vorsichtiges Abtasten beider Teams. Als Captain Daniel Fäh allerdings nach 30 Minuten mit dem Kopf die Führung gelang, zeigten sich die Toggenburger in der Folge abgeklärt. Silvan Forrer hatte mit seiner Massflanke die ideale Vorbereitung geliefert. Noch mehr Sicherheit gab das 2:0 kurz vor dem Seitenwechsel. Zuerst prallte der Ball an den Pfosten, den Nachsetzer brachte Fabian Brändle dann im Netz unter.

Nach dem Pausentee traten die Bütschwiler abgebrüht auf, hielten sich beim Toreschiessen aber vornehmlich zurück. Es sollte Silvio Truniger vorbehalten sein, mit einem Doppelpack nach 82 und 86 Minuten für klare Verhältnisse zu sorgen.

Der Ehrentreffer drei Minuten vor dem Abpfiff durch Ramaj findet höchstens in der Statistik Erwähnung, Gefahr konnte er keine mehr heraufbeschwören. Bütschwil-Abwehrchef Pascal Hollenstein freute sich über den zehnten Saisonsieg und sagte nach Spielschluss: «Es war nicht ganz einfach auf dem Kunstrasen. Weil wir als Mannschaft auftraten, haben wir uns die drei Punkte aber verdient.»

Den Spieltag in der 3. Liga (Gruppe 4) rundet am Dienstagabend Münchwilen - Neckertal-Degersheim ab. Sirnach - Kirchberg fiel am Samstag hingegen dem Wetter zum Opfer.