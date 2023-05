Regionalfussball Der FC Bazenheid patzt in der 2. Liga Inter erneut und kommt gegen Adliswil nicht über ein 1:1 hinaus - Wil 2 mit Niederlage In der Vorrunde setzte sich der FC Bazenheid bei den Zürchern aus Adliswil locker mit 4:0 durch. Am Samstag taten sich die Toggenburger viel schwerer und mussten sich nach neunzig Minuten mit einem Punkt zufriedengeben. Die zweite Mannschaft des FC Wil kassiert währenddessen gegen Uster eine 1:2-Pleite.

Mirco Jungblut (rechts) und seine Mitspieler konnten zwar im Mittelfeld viel Druck aufbauen, vor dem Tor fehlte aber die Kreativität. Bild: Beat Lanzendorfer

Der FC Bazenheid verteilt weiterhin grosszügig Punkte und kommt gegen Adliswil nicht über ein 1:1 hinaus. Wie schon vor Wochenfrist beim 2:2 gegen Rorschach-Goldach waren die Toggenburger das bessere Team, teilweise sogar krass überlegen. Dass es trotzdem nicht zu mehr reichte, lag an der fehlenden Durchschlagskraft in der Offensive.

Bis zwanzig Meter vor dem Tor waren ansehnliche Bemühungen vorhanden. Dann waren die Spieler oftmals mit ihrem Latein am Ende. Entweder war der letzte Pass zu ungenau oder die Schussabgabe wurde verzögert, was es den Zürchern ermöglichte, jeweils noch ein Bein dazwischen zubringen.

Das 0:1 fällt aus heiterem Himmel

Waren die Einheimischen in der ersten Halbzeit meistens in Ballbesitz, verkamen die zweiten 45 Minuten zum Einbahnfussball. Trotzdem lag Adliswil nach 56 Minuten in Führung. Hasic hatte einen der wenigen Konter eiskalt ausgenutzt und schoss seinen Farben in Front.

Bazenheid konnte wohl den Druck nochmals erhöhen, blieb im Abschluss aber weiterhin harmlos. Die einzige Ausbeute war vorerst ein Pfostenschuss von Roth. Vier Minuten vor dem Ende brandete doch noch Torjubel auf. Dem kurz zuvor eingewechselten Mamuti gelang endlich der erlösende Ausgleich.

Nun wollten die Bazenheider den Sieg, stürmten praktisch mit zehn Mann, was sich fast noch rächen sollte. Weil Torhüter Aziri in der Nachspielzeit aber zweimal spektakulär abwehrte, hielten die Toggenburger wenigstens einen Punkt in den Händen.

Vom Gebotenen war Trainer Daniel Bernhardsgrütter trotz spätem Ausgleich wenig angetan: «Wir müssen schleunigst wieder eine Mannschaft werden. Einzelne Spieler sind in den letzten Wochen zu träge geworden, so kommen wir nicht weiter.»

Wil 2 verliert gegen Uster

Die Serie des FC Wil 2 ist gebrochen. Acht Spiele hintereinander reihte er immer Siege und Niederlage aneinander. Nun musste er sich am Samstagnachmittag gegen Uster mit 1:2 geschlagen geben. Es war die zweite Pleite in Folge nach dem 0:5-Debakel in Schaffhausen vor einer Woche.

Dabei starteten die Wiler eigentlich gut in die Partie und gingen nach rund zwanzig Minuten durch Jonathan Egger mit 1:0 in Führung. Der FC Uster, der vor dem Spiel punktgleich mit Wil war, konnte aber eine Reaktion zeigen. In der 28. Minute glichen die Zürcher aus und erzielten kurz vor dem Schlusspfiff sogar den 2:1-Siegtreffer. Damit steht Wil 2 neu auf dem siebten Rang. Am nächsten Wochenende gastiert Wil auswärts bei Tabellennachbar Thalwil.